Futuro Leao, dall’Inghilterra sicuri: quattro club pronti all’assalto per il portoghese, le ultime

Il clamore mediatico intorno a Rafa Leao non si appresta a placarsi, dopo i fischi ricevuti a San Siro il suo nome è diventato uno dei più discussi in chiave di mercato. Dopo una stagione complicata, fatta di alti e bassi e prestazioni lontane dagli standard abituali, il futuro del numero 10 rossonero potrebbe davvero essere lontano da Milano. Il club rossonero, infatti, sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte importanti nella prossima finestra estiva.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, attorno all’attaccante portoghese si starebbe muovendo l’interesse di diversi top club europei. Per il Milan non si tratterebbe più di una posizione rigida come nelle scorse stagioni: davanti a una proposta convincente, la cessione non sarebbe da escludere.

Quattro top club su Leao: il Milan riflette

A seguire con attenzione l’evoluzione della situazione sarebbero ben quattro big del calcio europeo: Manchester United, Manchester City, Liverpool e Real Madrid. Tutte società che cercano qualità, velocità e talento negli ultimi metri, caratteristiche che rendono Leao uno dei profili più appetibili sul mercato internazionale.

Il valore dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro, cifra che potrebbe scatenare una vera e propria corsa nelle prossime settimane. I club interessati vorrebbero chiudere prima dell’estate inoltrata, anche per evitare un’eventuale impennata del prezzo dopo il Mondiale.

Perché le big puntano sul portoghese

Ogni società avrebbe motivazioni precise. Il Manchester United cerca un esterno offensivo di alto livello per rilanciare il progetto tecnico. Il Liverpool valuta possibili alternative in avanti in vista di cambiamenti nel reparto offensivo. Il Manchester City pensa a nuovi innesti per mantenere altissima la competitività della rosa, mentre il Real Madrid starebbe programmando un restyling del proprio attacco.

Il Milan osserva e attende. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le indiscrezioni si trasformeranno in trattative reali o se Leao resterà il simbolo della ripartenza rossonera.