Milan, Tare prepara il colpo a zero per Allegri: filtra ottimismo

Leon Goretzka può davvero andare il Milan? I rossoneri preparano l’offerta per il centrocampista tedesco del Bayern Monaco e l’operazione procede con ottimismo concreto. La strategia ruota intorno al parametro zero. Goretzka rappresenta la priorità assoluta per il centrocampo: il Milan ha messo sul piatto un triennale da 5 milioni di euro annui, cifra che ha catturato l’attenzione del giocatore.

Il tedesco è ben predisposto al trasferimento in rossonero e l’apertura è perciò reciproca. Non è un dettaglio marginale, ma il fondamento di una trattativa che procede secondo i piani della dirigenza milanista.

Goretzka e la lista Allegri: non è l’unico obiettivo

Allegri ha consegnato alla società una lista di sei nomi per il centrocampo. Goretzka occupa la posizione di vertice, ma secondo ‘Il Giornale’ il tecnico ha indicato anche altri profili. La ricerca è ampia e articolata. Ismael Koné del Sassuolo piace ai rossoneri, con il canadese che ha già segnato contro il Milan in questa stagione.

L’Inter però segue lo stesso giocatore, creando una competizione diretta sul mercato. Anche Fagioli rientra nelle valutazioni: il centrocampista è un pupillo di Allegri e rappresenterebbe una soluzione di qualità dalla Serie A.

La lista comprende anche nomi esteri. Bernardo Silva, Leon Goretzka ovviamente, e altri profili di spessore internazionale sono stati valutati.

Quando arriva l’affondo decisivo del Milan

Il tempismo sarà cruciale. I contatti costanti proseguono tra la dirigenza rossonera e l’entourage del tedesco. L’affondo decisivo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando le parti potranno definire ulteriormente i dettagli dell’operazione.

La finestra estiva si avvicina e il Milan intende chiudere rapidamente le operazioni prioritarie. Goretzka rappresenta il tipo di rinforzo che Allegri ritiene indispensabile: esperienza, qualità tecnica, capacità di incidere in Champions League. Il centrocampo rossonero avrebbe così una struttura competitiva con Goretzka, Rabiot e Modric, secondo le ambizioni dichiarate della società.