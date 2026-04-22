Il Milan tenta il sorpasso all’Inter: occhio alla sfida di mercato! Le ultime novità

Ismael Koné, classe 2002 del Sassuolo, entra nella lista dei candidati per il centrocampo del Milan. Il contratto con il suo attuale club è fino al 2030 e finora il giocatore ha segnato sei gol in trenta partite stagionali. I rossoneri e i nerazzurri si contendono il giovane mediano, rivelazione di questa Serie A.

Koné e il duello tra Milan e Inter: il Sassuolo osservato speciale

Secondo Matteo Moretto:

“Koné è nell’agenda sia del Milan che dell’Inter. Il giocatore che piace moltissimo a entrambe. Occhio però comunque al mercato di Koné, dal momento che ci sono tante squadre che lo vogliono”.

Il centrocampista ha costruito una stagione di crescita costante nel Sassuolo, alternando copertura del campo a inserimenti offensivi. Non è solo un jolly tattico: è un profilo completo, capace di incidere anche in zona gol.

Massimiliano Allegri lo apprezza per caratteristiche precise. Energia, dinamismo, qualità tecnica: elementi che il tecnico valuta fondamentali per rinforzare una mediana che ha bisogno di ringiovanimento. Il Milan intravede in Koné la possibilità di costruire un centrocampo moderno, meno prevedibile rispetto agli attuali equilibri.

La concorrenza si allarga: tante squadre fiutano l’affare

Il Sassuolo sa di avere tra le mani un asset prezioso. Questo non è un dettaglio da ignorare. Quando più club europei inseguono lo stesso profilo, i tempi si accelerano e i costi lievitano. Il Milan deve decidere se accelerare o restare in attesa.

La scadenza del contratto nel 2030 non crea fretta artificiale. Semmai, consente al Sassuolo di mantenere una posizione di forza nelle trattative. Il club emiliano non ha pressione immediata di vendita. Questo significa che il prezzo richiesto sarà solido, non scontato.

Se il Milan deciderà di muoversi, dovrà farlo con decisione. L’Inter è fortemente interessata, altre squadre europee stanno guardando il classe 2002. Koné rappresenta il tipo di investimento che le grandi squadre fanno quando vogliono alzare il livello di competitività senza spendere cifre folli. Per il centrocampo del Milan, potrebbe essere la mossa giusta al momento giusto.