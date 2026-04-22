Milan, per il centrocampo si guarda in Serie A: la concorrenza è tanta!

Ismael Koné del Sassuolo è nel mirino del Milan per rinforzare il centrocampo. Il canadese ha segnato 6 gol in Serie A, alternati a prestazioni di altissimi livello, che hanno attirato l’attenzione anche dei rossoneri.

Koné al Milan: la sfida al Sassuolo per il centrocampista

Il Milan accelera sul mercato estivo e individua in Ismael Koné il profilo ideale per rilanciare la mediana. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri seguono da vicino il centrocampista del Sassuolo, canadese classe 2002 che ha impressionato nella stagione in Serie A con sei reti all’attivo. La ricerca di un nuovo equilibrio tattico passa attraverso l’arrivo di giocatori di qualità internazionale, e Koné rappresenta esattamente quella categoria di mezzala moderna capace di incidere sia in fase costruttiva che offensiva.

Koné arrivò al Sassuolo l’estate scorsa dal Marsiglia con una formula da 2,5 milioni di prestito più 10,5 di riscatto. Oggi, dopo 30 presenze e sei gol, la sua quotazione è salita significativamente. Il Sassuolo chiede una cifra tra i 20 e i 25 milioni. La concorrenza però non dorme: la Juventus monitora la situazione, mentre in Francia il giocatore gode di visibilità superiore grazie al suo passato internazionale.

Il parallelo con l’Inter: il Milan non vuole commettere errori

Una curiosità calcistica accomunerà i due derby milanesi: mentre il Milan tratta Ismael Koné, l’Inter da mesi pensa a Manu Koné della Roma. Due calciatori diversi, stesso cognome, stesse ambizioni di mercato. L’Inter ha già manifestato interesse concreto per il centrocampista giallorosso nelle scorse sessioni, senza riuscire a concretizzare. Il Milan non vuole ripetere gli errori di altre estati e accelera la trattativa per Ismael, consapevole che la finestra estiva richiede tempestività decisionale.

Ismael Koné al Sassuolo ha formato un centrocampo solido con Matic e Thorstvedt, contribuendo all’attuale decimo posto della squadra emiliana. Goretzka rimane una pista parallela, ma il Milan vuole agire su più fronti per costruire una mediana davvero competitiva.

La trattativa per il Milan entrerà nel vivo nelle prossime settimane. L’estate 2026 dirà se Koné indosserà la maglia rossonera o se la concorrenza riuscirà a prevalere. Il Milan ha dimostrato negli ultimi mercati di saper muoversi velocemente quando identifica il profilo giusto, e Ismael Koné sembra rientrare esattamente in questa categoria.