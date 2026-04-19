Rinnovo Modric, arrivano novità: Fabrizio Romano stupisce tutti

Il Milan si gode il secondo posto in classifica dopo la vittoria contro il Verona e, soprattuto, dopo il crollo del Napoli contro la Lazio. I rossoneri hanno abbandonato il sogno scudetto, oramai in mano all’Inter, ma vogliono restare più in alto possibile. Allegri resterà anche l’anno prossimo, ma con lui potrebbe rimanere anche Luka Modric.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale “YouTube”, il centrocampista croato potrebbe decidere di restare a Milano. Nel suo contratto ci sarebbe un’opzione di rinnovo:

“C’è un opzione sul rinnovo del contratto. Il Milan ha già fatto i suoi passaggi. Tutti al Milan spingono per fare in modo che Modric rinnovi per un’altra stagione. Non è un discorso economico o volontà: vuole accertarsi di andare in Champions League e sulla competitività della squadra. Si aspetta un Milan all’altezza. Ha un ottimo rapporto con Allegri. Regna l’ottimismo”