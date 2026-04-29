Gila e Goretzka, splendide novità per il Milan: è arrivata una doppia comunicazione ai rossoneri

Mario Gila rappresenta il primo obiettivo concreto del Milan per rinforzare la difesa. Secondo la Gazzetta dello Sport, Igli Tare ha già raggiunto un’intesa di massima con lo spagnolo della Lazio.

Gila al Milan: l’accordo con il giocatore esiste, Lotito è il vero ostacolo

L’intesa economica tra il Milan e il difensore centrale classe 2000 è stata definita nei dettagli. Contratto quadriennale con opzione, parte fissa di 3 milioni a stagione con incrementi annuali, bonus aggiuntivi: tutto è stato già discusso con l’entourage di Gila. Il Decreto Crescita gioca a favore della trattativa, riducendo il carico fiscale per il club rossonero.

Ma il vero scoglio non è il giocatore. Claudio Lotito pone una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro, cifra che il presidente laziale non intende ritoccare al ribasso. Tare non ha ancora avviato neanche il negoziato ufficiale con il numero uno biancoceleste, consapevole di dover affrontare trattative complesse.

A complicare ulteriormente la situazione c’è il Real Madrid, proprietario del 50% del cartellino: ogni accordo dovrà passare anche dal Bernabéu. La concorrenza di Inter, Juventus e Napoli aggiunge pressione sulla trattativa, spingendo il Milan a evitare aste al rialzo che potrebbero lievitare i costi.

Goretzka sceglie il Milan: il tedesco preferisce la Serie A

Su un altro fronte, il Milan ha già conquistato il vantaggio principale nella corsa a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco abbandonerà il Bayern Monaco al termine della stagione come parametro zero, e ha espresso chiaramente la preferenza per un trasferimento in Italia.

Qual è il vantaggio tattico di Goretzka per il progetto di Allegri? Il classe 1995 offre qualità internazionale in mediana, esperienza europea consolidata e la capacità di giocare sia da mezzala che da mediano puro. Tare ha mosso i primi passi con largo anticipo rispetto alla concorrenza europea, intrattenendo contatti costanti con l’entourage del giocatore. Premier League e altri club italiani monitorano la situazione, ma il Milan ha già costruito un rapporto preferenziale che gli consente di negoziare in posizione di forza.

Goretzka sta completando la stagione con il Bayern, ancora impegnato in Champions League e DFB Pokal. La sua decisione definitiva arriverà dopo la conclusione di questi impegni, prima del Mondiale. In quel momento il Milan avrà già consolidato ulteriormente il terreno guadagnato.