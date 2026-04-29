Milan, confermata la cessione: pronti 30 milioni dalla Turchia

Christopher Nkunku potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione estiva. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera valuta la cessione dell’attaccante francese per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Nkunku al Milan: il bilancio di una stagione deludente

L’esperienza di Nkunku in rossonero è stata sotto le aspettative. Arrivato con grandi ambizioni per una cifra vicina ai 40 milioni, l’attaccante francese ha faticato a integrarsi nel progetto tattico del club. Il rendimento resta insufficiente: sei reti totali, concentrate tra exploit invernali e rigori, seguite da un crollo definitivo nel girone di ritorno. Un infortunio al ginocchio ha pesato sulla continuità, ma il contributo rimane marginale rispetto agli investimenti effettuati.

A Londra, con il Chelsea, Nkunku non aveva mai brillato. In Bundesliga, invece, si era laureato capocannoniere e rappresentava una delle stelle europee più luminose. Il salto verso il Milan ha evidenziato le difficoltà di adattamento a un calcio più difensivo e tattico. La pressione del ruolo e le aspettative del pubblico milanista hanno accentuato il disagio psicologico di un giocatore non ancora maturo per certi palcoscenici.

Nkunku e il Fenerbahce: l’interessamento turco già a gennaio

Il futuro dell’attaccante francese non manca di pretendenti. Oltre ai club sauditi, secondo il Corriere dello Sport il Fenerbahce ha già manifestato interesse nei confronti di Nkunku durante la sessione invernale. La Turchia rappresenta un’opzione concreta, con una piazza importante e un progetto ambizioso. Sullo sfondo rimane anche un possibile ritorno in Premier League, con club di fascia media disposti a scommettere su una rinascita.

La dirigenza rossonera punta a evitare perdite a bilancio? La richiesta di 30 milioni rappresenta un compromesso tra il costo iniziale e il valore reale diminuito dopo la stagione fallimentare. I fondi ottenuti dalla cessione verrebbero reinvestiti in rinforzi offensivi più funzionali al progetto di Allegri, con priorità verso giocatori già rodati e affidabili.

L’estate 2025 porterà cambiamenti significativi nell’organico offensivo del Milan. Nkunku non è più considerato centrale nel progetto tecnico, e la sua partenza consentirebbe al club di operare con maggiore libertà nel mercato. La valutazione di 30 milioni rappresenta un prezzo realistico per un giocatore che, nonostante il talento riconosciuto, non ha dimostrato di essere pronto per competere ad alti livelli in Serie A. Il Fenerbahce e altri club europei potranno valutare l’opportunità, mentre il Milan procede verso una rivoluzione tattica che non prevede spazi per esperimenti costosi.