Milan, Leao verso lo United: ecco i nomi scelti per sostituirlo

Rafa Leao e il Milan stanno per dirsi addio. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Manchester United ha sondato il terreno per l’esterno portoghese, e i rossoneri hanno aperto alla cessione.

Leao al Manchester United: la trattativa decolla

Il Manchester United ha mosso i primi passi concreti. Un agente Fifa ha contattato il procuratore di Leao e la dirigenza milanista per tastare il terreno. I Red Devils cercano un giocatore che garantisca superiorità numerica sulla sinistra e possa alternarsi con Cunha. La valutazione iniziale del Milan per il portoghese si aggira intorno ai 50 milioni, una cifra che gli inglesi potrebbero raggiungere senza difficoltà. Lo United, però, vorrebbe inserire nell’operazione una contropartita tecnica. Il Milan preferisce soldi puliti per finanziare il nuovo attacco.

Leao lascerebbe il club dopo sei anni di permanenza. Arrivato nell’estate 2019, ha un contratto fino al 2028 da 5,5 milioni netti più bonus. La clausola rescissoria fissata a 175 milioni è ormai carta straccia: Furlani e Tare si accontenterebbero di un terzo di quella cifra. I fischi dello stadio nelle ultime due partite casalinghe, uniti all’utilizzo forzato nel ruolo di centravanti, stanno spingendo il portoghese verso l’uscita.

Zirkzee e Ugarte: i nomi dello United sul mercato

Cosa potrebbe arrivare dal Manchester in cambio? Joshua Zirkzee è il nome più caldo. L’olandese ha floppato in Premier dopo gli 11 gol segnati con il Bologna: in questa stagione ha collezionato solo 551 minuti e 21 presenze. Il Milan lo aveva considerato nell’estate 2024, salvo poi fare marcia indietro per le commissioni dell’agente Kia Joorabchian. Ora lo scenario è diverso. Zirkzee non è un bomber puro, ma ha caratteristiche complementari rispetto a Pulisic e Sorloth e potrebbe fungere da terzo “tenore” dell’attacco rossonero.

Nella lista dei cedibili dello United figurano anche Manuel Ugarte, centrocampista ai margini della rosa, e Marcus Rashford, esterno con ingaggio da 13 milioni netti annui. Ugarte è stato offerto persino alla Juventus da Jorge Mendes. Rashford potrebbe essere riscattato dal Barcellona a 30 milioni, ma non è scontato che il club blaugrana decida di mantenerlo. Il Milan lo aveva monitorato a gennaio 2025, poi accantonato proprio per il peso dell’ingaggio.

Sorloth e gli altri: il nuovo reparto offensivo

Con i soldi ricavati dalla partenza di Leao, il Milan punta a dare l’assalto al norvegese Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid. L’ex Villarreal strizza l’occhio ai rossoneri e vuole lasciare la capital spagnola. Accanto a lui potrebbero arrivare altri profili: Moisés Caicedo del Chelsea, Dusan Vlahovic (ancora senza rinnovo con la Juventus), o Gonçalo Ramos, che piace ad Allegri ma costa più di Sorloth.

La condizione che filtra dalle persone vicine a Leao è netta: accetterà il trasferimento solo da un top club dello stesso prestigio del Milan. Il no all’Arabia Saudita è deciso. Il Manchester United, per ora, rientra nei parametri. I negoziati si approfondiranno quando Milan e United avranno matematicamente conquistato la qualificazione in Champions. A quel punto le due dirigenze potranno sedersi attorno a un tavolo e costruire l’operazione che porterà Leao oltre Manica e permetterà ai rossoneri di costruire un nuovo attacco con Sorloth e, probabilmente, Zirkzee dal Manchester United.