Gonçalo Ramos al Milan? Mendes accelera, ma il PSG frena

Jorge Mendes ha proposto Gonçalo Ramos al Milan nelle ultime settimane. L’attaccante portoghese del PSG, 24 anni, rappresenta una soluzione offensiva che il club rossonero sta valutando per l’estate.

Ramos proposto al Milan: i dettagli della mossa di Mendes

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il procuratore portoghese ha messo in circolazione il nome dell’attaccante tra diversi club italiani. Ramos ha collezionato 41 presenze con il PSG nella stagione in corso, realizzando 12 gol complessivi. Il contratto con il club parigino scade nel 2028, ma la società francese lo considera in uscita. La proposta è arrivata sia alla Juventus ma soprattutto al Milan, che da diversi mercati riceve il nome del portoghese senza però mai trasformare l’interesse in trattative concrete.

L’operazione non è semplice dal punto di vista economico. Il PSG non cede il giocatore a titolo definitivo, quindi il Milan dovrebbe strutturare l’affare attraverso una formula con prestito che potrebbe trasformarsi in obbligo di riscatto. Questa modalità consentirebbe ai rossoneri di limitare l’impatto immediato sul bilancio pur garantendosi un profilo d’esperienza internazionale.

Cosa serve al Milan: l’attaccante che Allegri pretende

Il club rossonero cerca una prima punta capace di fornire rendimento immediato anche in competizioni europee. Ramos possiede esattamente queste caratteristiche: ha giocato regolarmente in Champions League e conosce i ritmi della competizione. L’attaccante portoghese rappresenterebbe un upgrade rispetto alle soluzioni attuali, anche se il costo dell’operazione rimane elevato e richiede una struttura negoziale articolata.

Mendes continua a proporre alternative al Milan anche in altri reparti. Nello stesso periodo ha sottoposto il profilo di Manuel Ugarte, centrocampista in uscita dal Manchester United, a diverse squadre italiane incluso il Diavolo. Tuttavia, l’asse tra il procuratore e la dirigenza rossonera rimane aperto soprattutto sul fronte offensivo, dove il Milan deve fare scelte decisive per il prossimo ciclo.

I dialoghi con il PSG non sono ancora entrati nella fase operativa. Prima di qualsiasi movimento concreto, il Milan dovrà valutare le risorse disponibili e la fattibilità economica della proposta. Ramos rimane dunque un’opzione in osservazione per il calciomercato estivo del Milan, ma la strada verso una conclusione affidabile rimane ancora lunga.