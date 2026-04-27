Milan, pessime notizie per Allegri: Modric finisce sotto i ferri!

Luka Modric dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo la frattura allo zigomo. Il Milan rischia di affrontare le ultime quattro partite senza il suo leader tattico.

Modric e la frattura allo zigomo: intervento chirurgico inevitabile

Gli esami strumentali hanno confermato i peggiori sospetti. La testata di Locatelli nel secondo tempo di Milan-Juve non era uno scontro passeggero, ma il preludio a un infortunio serio. Modric ha riportato una frattura dello zigomo sinistro che richiede un intervento chirurgico nelle prossime ore. Il comunicato ufficiale del Milan non lascia spazio a interpretazioni: il croato sarà operato e ulteriori dettagli seguiranno successivamente all’operazione.

Nel primo momento, dopo lo scontro con il centrocampista bianconero, la situazione era parsa gestibile. Modric si è rialzato, ha tranquillizzato compagni e allenatore. Allegri lo ha sostituito comunque, ma nessuno immaginava che gli accertamenti avrebbero rivelato una frattura. È stato un colpo violentissimo, con la testa di Locatelli che ha colpito il lato sinistro del viso del croato. Modric è rimasto a terra diversi minuti, visibilmente intontito, prima di alzarsi.

Milan senza Modric: lo sprint per la Champions diventa più complicato

La perdita è pesante. Il Milan rischia seriamente di affrontare le ultime quattro partite della stagione senza il suo faro tattico e di esperienza. Modric non è un giocatore qualunque: è il riferimento del centrocampo rossonero, il regista che legge il gioco, il leader che orienta le scelte collettive. Nelle settimane cruciali della corsa alla Champions, la sua assenza è un vuoto difficile da colmare. Non è una questione di singoli talenti, ma di coordinamento complessivo della squadra.

Lo scenario che si delinea è complesso. Il Milan dovrà reinventare il proprio assetto senza il suo leader, cercando soluzioni alternative nel centrocampo per mantenere il ritmo competitivo. I prossimi giorni diranno di più sulle tempistiche di recupero di Modric e sulla sua disponibilità per i match decisivi del Milan.