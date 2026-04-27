Lewandowski-Milan, ora si può sognare il grande colpo: il retroscena che coinvolge l’agente!

Robert Lewandowski torna al centro dei discorsi di mercato italiano. L’agente Pini Zahavi, come riportato da Tuttosport, è stato avvistato in Italia, anche a San Siro durante la sfida Milan-Juve, per sondare il terreno proprio con rossoneri e bianconeri.

Lewandowski e la Champions: il veto che blocca tutto

Il centravanti polacco pone una condizione non negoziabile: considera solo progetti con la qualificazione Champions League garantita. Juventus e Milan osservano con interesse, ma sanno già quale sarà la risposta se non potranno offrire quel palcoscenico. Non è un dettaglio secondario, ma il fulcro di ogni trattativa. Lewandowski non scende a compromessi su questo punto. Ciò non toglie la presenza del suo agente ieri a San Siro, a sottolineare come la pista sia calda per entrambe le società, fortemente intenzionate a portare il polacco nelle rispettive squadra. Un primo sondaggio è stato fatto, nonostante lo spettacolo non sia stato dei migliori per provare a convincere il calciatore.

La Juventus lo segue come profilo d’esperienza per l’attacco, valutando il rinforzo offensivo per la prossima stagione. Il Milan monitora la situazione senza però escludere altre piste. Alexander Sorloth rappresenta un’alternativa concreta che il Diavolo sta approfondendo. Intanto il Barcellona non ha ancora chiuso alla permanenza del suo numero 9, mantenendo il quadro aperto e incerto.

Milan e Juve: le stesse ambizioni, ma con strade diverse

Entrambi i club milanesi e torinesi cercano rinforzi offensivi per rinforzare il reparto d’attacco. La situazione però è complicata: Lewandowski non si muove senza certezze europee, e nessuna delle due squadre può garantire oggi quella sicurezza. Il vero ostacolo non è economico, ma sportivo. Il bomber polacco sa di avere ancora margini di scelta e non intende accontentarsi di progetti con rischi.

Juventus e Milan si trovano nella stessa posizione di svantaggio. Entrambe devono ancora conquistare la Champions sul campo, e questo le rende meno attraenti rispetto a club europei consolidati. La partita si giocherà nei prossimi mesi: se una delle due dovesse qualificarsi e presentarsi con quella certezza, allora Lewandowski potrebbe riaprire il dialogo. Diversamente, il Barcellona rimane l’opzione più credibile.

Sorloth come alternativa concreta per il Milan

Mentre Lewandowski rimane una pista complicata, il Milan guarda anche a Sorloth come soluzione più immediata. L’attaccante offre meno blasone internazionale ma maggiore disponibilità e minori complicazioni contrattuali. È una scelta pragmatica, dettata dalla realtà del mercato e dalle esigenze tattiche di Allegri.

Il mercato del Milan per l’attacco non ruota solo attorno a un nome. Servono rinforzi che possano colmare il gap offensivo riscontrato nelle ultime settimane. Lewandowski rimarrà un’opzione monitorata, ma la priorità del club è trovare soluzioni concrete e realizzabili nel breve termine. La finestra di mercato dirà chi avrà la meglio tra il desiderio di un campione affermato e la necessità di rinforzi concreti.