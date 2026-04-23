Goretzka al Milan, da cosa dipenderà l’affondo decisivo: svelata la chiave dell’affare

Goretzka e il Milan hanno avviato una trattativa concreta per l’estate. I contatti fra il club rossonero e l’agenzia del centrocampista tedesco proseguono costantemente, con il giocatore che ha già dato disponibilità al trasferimento.

Goretzka: quando scatta l’offerta ufficiale del Milan

L’affondo decisivo del Milan arriverà solo dopo la certezza matematica della qualificazione in Champions League. La competizione europea rappresenta il discrimine fondamentale per l’intera strategia di mercato rossonera, sia dal punto di vista economico che progettuale. Senza la Champions, ogni trattativa cambia profondamente di valore e portata.

Leon Goretzka, in scadenza con il Bayern Monaco, rappresenta il profilo ideale per rinforzare il centrocampo secondo le indicazioni tecniche ricevute. Il tedesco offre una solidità fisica e tattica che il Milan intende aggiungere al proprio reparto mediano, elevandone lo spessore sia dal punto di vista tecnico che atletico.

Milan-Goretzka: perché il timing è cruciale

La qualificazione Champions è la vera chiave di questa operazione. Il Milan ha strutturato il suo piano di mercato attorno a questo obiettivo, che condiziona budget disponibili, attrattività per i giocatori e capacità di negoziazione con i club concorrenti. Senza la Champions, la posizione contrattuale del club rossonero si indebolisce significativamente rispetto ai competitor europei.

Goretzka ha già manifestato interesse concreto verso il Milan, elemento che accelera i tempi rispetto ad altre trattative parallele. L’agenzia del giocatore ha confermato disponibilità alla destinazione, riducendo ulteriormente gli ostacoli negoziali. Questo crea una finestra di opportunità che il Milan intende sfruttare non appena avrà la certezza della Champions.

La dirigenza rossonera lavora da settimane sui dettagli contrattuali, anticipando lo scenario più probabile. Una volta arrivata la qualificazione europea, il club potrà procedere con l’offerta ufficiale senza ulteriori rinvii. Goretzka rappresenta il primo tassello di un centrocampo che dovrà affrontare una stagione 2026-27 con esigenze competitive ben più alte rispetto all’attuale.

Il Milan ha già tracciato la rotta del suo calciomercato estivo, e Goretzka ne rappresenta il primo nome della lista. L’operazione si concretizzerà a breve, a patto che la qualificazione Champions arrivi entro le prossime giornate di campionato.