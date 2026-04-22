Goretzka al Milan: le trattative con l’entourage accelerano, ma occhio alla big rivale

Goretzka al Milan rimane una priorità concreta. Secondo Matteo Moretto, esperto di calciomercato, il club rossonero e la Juventus continuano a trattare attivamente con l’entourage del centrocampista tedesco del Bayern Monaco.

Goretzka: il contratto scade a giugno, il Bayern blocca tutto

Leon Goretzka lascerà Monaco al termine della stagione. Il contratto del centrocampista classe 1995 scade il 30 giugno e il Bayern non ha intenzione di rinnovare.

A gennaio il calciatore era stato vicinissimo all’Atletico Madrid: il direttore sportivo dei Colchoneros aveva raggiunto la Baviera per convincerlo a trasferirsi subito, ma il Bayern si è rifiutato di cederlo a metà stagione e Goretzka ha preferito chiudere l’annata in Germania. Ora il momento decisivo si avvicina. Come sottolinea Moretto:

“Sceglierà il suo futuro tra fine aprile e inizio maggio: siamo nel momento clou. Bisogna capire se i numeri possano quadrare tra commissioni e bonus alla firma”.

Milan e Juventus in corsa: il nodo economico da risolvere

Il Milan ha piazzato Goretzka in cima alla lista per il centrocampo. La Juventus però vorrebbe muovere gli stessi passi, creando così una competizione diretta tra i due club italiani. Il discorso economico rimane delicato: commissioni e bonus alla firma devono quadrare con i budget disponibili. Non è una questione marginale, perché il giocatore pretende un progetto di alto livello e una remunerazione adeguata.

Goretzka sta cercando un club dove giocare la Champions League. Questo vincolo esclude automaticamente molte opzioni e restringe il campo. La decisione dipende esclusivamente dal calciatore e dal suo entourage, che valutano proposte dall’Italia e dall’estero. Squadre di rilievo europeo hanno già manifestato interesse, complicando però ulteriormente i calcoli del Milan.

La volontà personale di Goretzka sarà decisiva. Non si tratta solo di una scelta tattica o economica, ma anche di una decisione familiare. Il calciatore avrà il coltello dalla parte del manico: può scegliere la destinazione che preferisce tra un ventaglio di opzioni concrete.

Il Milan dovrà presentare un progetto convincente, non solo dal punto di vista sportivo ma anche nella struttura dell’accordo complessivo. I prossimi due mesi determineranno se il centrocampo rossonero avrà il rinforzo tedesco o se Goretzka sceglierà un’altra strada.

Entro maggio il quadro sarà definito. Goretzka comunicherà la sua scelta e il Milan conoscerà se avrà il suo centrocampista o se dovrà virare su alternative.