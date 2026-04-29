Goretzka è il colpo da Scudetto? Pedullà non ha dubbi: “Ti cambia la vita…”

Leon Goretzka rappresenta l’occasione di mercato che il Milan non può lasciarsi sfuggire. Il centrocampista tedesco arriva a costo zero e trasforma completamente le dinamiche di un reparto già considerato solido.
Goretzka: il colpo che cambia il centrocampo rossonero
Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, non ha dubbi sulla portata dell’operazione. “Goretzka a zero ti cambia la vita, a maggior ragione in un centrocampo considerato già forte”, ha dichiarato nel suo editoriale dedicato al tedesco. L’assenza di costi di cartellino consente al Milan di investire risorse su altri reparti senza compromessi finanziari. Il club rossonero ha acceso i motori da tempo e ora deve garantire di raggiungere il traguardo senza sprechi nei passaggi intermedi.
La strategia del Milan passa anche per la necessità di assecondare le richieste di Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico rossonero pretende un mercato da scudetto: almeno un colpo importante per ogni reparto della squadra. Goretzka rappresenta esattamente questo tipo di rinforzo, capace di elevare la qualità complessiva senza gravare eccessivamente sul bilancio.
Il centrocampo del Milan verso la trasformazione
La qualità di Goretzka eleva definitivamente il livello della mediana. Non è semplicemente un rimpiazzo: è un upgrade vero, capace di garantire fisicità, visione di gioco e esperienza europea di alto livello. Il Bayern Monaco lo cede a parametro zero per questioni contrattuali, ma ciò non diminuisce affatto il suo valore tecnico.
Cosa cambierà concretamente? Il centrocampo avrà una struttura più robusta, con maggiore capacità di interdizione e distribuzione. Goretzka consente al Milan di mantenere l’equilibrio tattico mentre Allegri procede a rifondare altri settori della squadra, in particolare l’attacco dove manca ancora un centravanti di qualità.
La prossima stagione del Milan dipenderà anche da questi movimenti. Se Goretzka arriverà, il centrocampo rossonero avrà le carte in regola per competere ad alti livelli. Resta fondamentale chiudere anche l’assalto al centravanti, l’ultimo tassello di una campagna acquisti che potrebbe trasformare il Milan in una squadra finalmente attrezzata per vincere lo scudetto.