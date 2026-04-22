Goretzka-Milan, la spinta rossonera per il centrocampista del Bayern: si fa sul serio!

Lean Goretzka verso il Milan a parametro zero: i rossoneri hanno già avviato i contatti per il centrocampista tedesco in scadenza con il Bayern Monaco. Le prime valutazioni sono incoraggianti.

Goretzka lascia Monaco: il Milan fiuta l’occasione

Leon Goretzka dirà addio al Bayern Monaco al termine della stagione senza rinnovare il contratto. Otto anni in Baviera si concluderanno con un’uscita da free agent, uno scenario che apre scenari di mercato significativi per diversi club europei. Il Milan ha già individuato nel centrocampista classe 1995 il profilo ideale per rinnovare il proprio centrocampo, e secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i rossoneri sono attualmente in posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza internazionale.

La situazione è ancora fluida, ma i segnali che arrivano da Milanello sono positivi. Goretzka rappresenta un’opportunità concreta: esperienza internazionale, palmarès di livello mondiale, nessun costo di cartellino. Questi elementi rendono l’operazione particolarmente allettante per la dirigenza rossonera, che punta a costruire una rosa competitiva per la prossima stagione.

I numeri di Goretzka: una garanzia di qualità

Nella stagione 2025-26, il centrocampista tedesco ha collezionato 27 presenze in Bundesliga, il campionato appena vinto dal Bayern. Ha segnato tre gol e fornito tre assist, mantenendo una costante presenza nelle rotazioni tecniche. Aggiungendo le competizioni europee e le coppe nazionali, il totale sale a 41 partite disputate.

Il palmares di Goretzka parla da solo: una UEFA Champions League e sette campionati tedeschi. Non è un profilo in declino, ma un giocatore ancora nel pieno delle proprie capacità fisiche e tecniche. Arrivato al Bayern nel 2018, ha dimostrato di reggere i ritmi della massima competizione continentale e di competere a livelli altissimi.

Concorrenza internazionale, ma il Milan avanza

Diversi club hanno già sondato la disponibilità del centrocampista tedesco, consapevoli dell’opportunità rappresentata da un trasferimento a costo zero. Tuttavia, secondo Di Marzio, il Milan è attualmente in vantaggio. Servirà cautela nelle prossime settimane, poiché la situazione potrebbe evolversi rapidamente con l’ingresso di altre squadre europee di rilievo.

La Juventus aveva già valutato Goretzka in passato durante l’era Allegri, e il tecnico toscano aveva manifestato interesse per il centrocampista. Ora il Milan intende approfittare della stima di Max nei confronti del calciatore per chiudere un’operazione che potrebbe trasformare il centrocampo rossonero in vista della prossima stagione.