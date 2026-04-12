Il Milan crolla ed ora suona l’allarme: anche la Champions è a rischio?

Massimiliano Allegri affronta il momento più critico della sua gestione Milan. La sconfitta 0-3 contro l’Udinese a San Siro segna il culmine di una crisi che non accenna a diminuire.

Milan travolto: tre gol subiti e prestazione incolore

La batosta dell’Udinese rappresenta il punto più basso della stagione rossonera. Non è stata una sconfitta ordinaria: è stata un’umiliazione tattica e caratteriale. Samuele Ricci, al termine della partita, ha ammesso senza giri di parole: “Oggi eravamo poco presenti, ho avuto questa sensazione”. Una confessione che disegna lo stato mentale della squadra meglio di qualunque analisi.

Le parole suonano come un’ammissione di sconfitta: una squadra che ha perso il controllo dei propri meccanismi. Il Milan arrivava a questo match già ferito. Tre sconfitte in sei partite non sono casualità: sono il sintomo di una disfunzione profonda. La prestazione contro il Napoli della settimana precedente aveva già acceso i campanelli d’allarme, ma il tecnico aveva attribuito il calo al post-Maradona, affermando che sarebbe bastato qualche giorno di riposo.

Allegri aveva avvertito: la rosa non ha reagito

Il vero problema non è il calendario, ma la mentalità collettiva. Allegri aveva lanciato l’allarme già prima di questa sfida. Sapeva che la squadra attraversava un momento fragile. Eppure, nonostante gli avvertimenti, contro l’Udinese il Milan ha confermato i peggior dubbi: assenza di ordine tattico, debolezza caratteriale, incapacità di reagire agli avversari. I fischi del pubblico di San Siro hanno colpito in particolare Rafael Leao, simbolo delle promesse non mantenute.

La classifica ora racconta una storia spietata. Il Milan rischia seriamente di perdere la qualificazione diretta alla Champions League. La zona europea è ancora raggiungibile, ma il margine di errore si è ridotto drasticamente. Ogni partita diventa decisiva.

Cosa serve adesso al Milan per risalire?

Serve una reazione immediata e visibile. Non bastano le parole di Allegri in conferenza stampa: la squadra deve dimostrare in campo di aver compreso la gravità della situazione. I prossimi due match saranno cruciali per capire se il Milan ha ancora la forza di reagire o se la crisi è ormai strutturale. La Champions non è ancora persa, ma Juventus e Como sono alle spalle. Allegri conosce bene il peso della pressione: adesso deve trasformare la crisi in una chiamata all’unità, altrimenti il disastro europeo diventerà realtà.