Il Milan riabbraccia un infortunato, ma con cautela: le ultime verso l’Udinese

Matteo Gabbia è tornato a disposizione di mister Allegri e aggiunge alternative e carte possibili alla difesa del Milan. Infatti, dopo l’infortunio accusato, ora è nuovamente schierabile. Eppure, pare che in vista della prossima gara di campionato, non si voglia rischiare di stravolgere un reparto reduce da prestazioni piuttosto solide e convincenti.

Gabbia torna a disposizione: aria fresca per la difesa del Milan

Nelle ultime ore in casa Milan si è rivisto un volto familiare dopo varie settimane complicate a livello fisico. Infatti, nelle recenti sedute d’allenamento è rientrato a disposizione Matteo Gabbia, difensore centrale italiano ai box da fine febbraio. Sono stati due mesi duri per lui, che ha dovuto recuperare da un fastidioso risentimento ai flessori. Seppur non vi sia stata, fortunatamente, alcuna lesione, il recupero è stato lento e cauto. Ora, però, mister Allegri potrà contare su un’ulteriore opzione per la difesa del suo Milan in questo finale stagionale.

Gabbia a disposizione, ma non dal 1′: a Udine in panchina

Come segnala ANSA, il ritorno in gruppo di Matteo Gabbia pare non stravolgere l’andazzo del Milan e le idee di mister Massimiliano Allegri. Infatti, in vista del prossimo match di campionato contro l’Udinese, l’allenatore del Diavolo pare orientato a confermare il trio composto da Fikayo Tomori, Pavlovic e Koni de Winter. D’altronde, l’unico “jolly” difensivo è proprio il belga, protagonista però di una stagione in crescendo. Chissà se, poi, vi saranno nuovi cambi gerarchici. Nel frattempo, Gabbia si siederà in panchina come possibile opzione a gara in corso al pari di Odogu.