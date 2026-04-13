Il Milan riparte da Verona: finalmente torna titolare? Le ultime sul rossonero

Matteo Gabbia può finalmente tornare titolare a Verona dopo settimane di assenza. Il difensore rossonero ritroverà il campo domenica 19 aprile al Bentegodi nella sfida della 33esima giornata.

Gabbia assente, il Milan crolla: quattro sconfitte in sette partite

Dal 22 febbraio all’11 aprile, il Milan ha giocato sette partite senza Gabbia operatosi di ernia inguinale a Londra. Il bilancio è devastante: quattro sconfitte (Parma, Lazio, Napoli, Udinese) e otto reti incassate. La difesa rossonera ha perso compattezza e solidità proprio quando serviva di più.

L’ultimo episodio, lo 0-3 contro l’Udinese sabato a San Siro, ha trasformato una difficoltà tattica in una crisi aperta. I fischi del pubblico rossonero all’uscita dal campo hanno certificato il disagio collettivo.

Massimiliano Allegri ha scelto di interrompere il ciclo negativo con una soluzione strutturale. Il ritorno di Gabbia come leader della retroguardia rappresenta la risposta tattica più concreta alle fragilità difensive. Fikayo Tomori affiancherà il numero 46 sulla destra, sostituendo Koni De Winter. Non è una scelta di lusso, ma di necessità urgente.

Allegri ripropone il 3-5-2: la difesa a tre come ancora di salvezza

Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, il modulo a tre difensori ha dato al Milan solidità e equilibrio nel passato. Allegri intende riproporlo a Verona con la certezza che Gabbia restituirà compattezza al reparto arretrato. Senza il suo apporto, la squadra ha mostrato vulnerabilità strutturale, non occasionale.

I numeri parlano chiaro: otto gol subiti in sette partite equivale a una media inaccettabile per una squadra che punta alla Champions League.Da oggi ricominciano gli allenamenti a Milanello. Sessione video alle 15:30, poi il lavoro sui campi per preparare una sfida che il Milan non può sbagliare.

Tre punti contro il Verona significherebbero interrompere un ciclo di risultati negativi e ritrovare fiducia nella volata finale di campionato. Gabbia sarà il perno attorno cui ricostruire quella difesa che, nei mesi precedenti alla sua assenza, aveva garantito solidità al progetto rossonero.

Quale impatto avrà il ritorno di Gabbia? La risposta è semplice: Verona dirà se il Milan ha davvero trovato la soluzione ai propri problemi difensivi o se il danno dell’ultimo mese è più profondo di quanto sembri. Il rossonero ritroverà il campo con l’obbligo di restituire al Milan quella compattezza che manca da settimane. Domenica 19 aprile al Bentegodi sarà il primo test concreto del nuovo corso.