Il Milan torna in Australia: amichevole di lusso a Perth nel Pre-Season Tour

Con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, il Milan ha annunciato il ritorno in Australia per il pre – season tour 2026. La destinazione è Perth, la stessa degli ultimi due anni. Ma c’è una novità: in programma ci sarà un’amichevole speciale con l’Inter.
Milan a Perth per il terzo anno consecutivo
Il Milan tornerà a Perth per la terza stagione di fila: nel maggio 2024 i rossoneri avevano affrontato la Roma, nel luglio 2025 era toccato al Perth Glory. Ora, nell’estate 2026, il livello si alza in modo considerevole: ci sarà il derby di Milano. Questo il contenuto del comunicato del club rossonero:
“AC Milan torna in Australia per il Pre-Season Tour 2026, che sarà parte del percorso di preparazione della Prima Squadra maschile in vista della prossima stagione sportiva. In questa occasione, i rossoneri affronteranno l’Inter portando il Derby di Milano oltre i confini nazionali.
Si rafforza così ulteriormente il rapporto longevo e profondo tra AC Milan e l’Australia Occidentale, che accoglierà il Club a Perth per il terzo anno consecutivo dopo aver ospitato le partite contro la Roma nel maggio 2024 e contro il Perth Glory nel luglio 2025. La squadra potrà infatti allenarsi in strutture all’avanguardia e preparare al meglio gli impegni ufficiali, mentre fuori dal campo avrà l’occasione di riabbracciare i tanti tifosi presenti sul territorio”
Non solo l’Inter: in programma altre amichevoli di prestigio
Il derby non sarà l’unico big match, però, a quanto pare. Nel pre – season, infatti, il Milan affronterà altri club europei, come specificato nel finale del comunicato:
“Con i rossoneri a Perth per il terzo anno consecutivo per preparare la prossima stagione sportiva, il Derby contro l’Inter si inserisce in un calendario di incontri estivi contro avversari di prestigio che toccherà diversi Paesi e i cui dettagli saranno comunicati prossimamente“