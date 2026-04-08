Il Milan torna in Australia: amichevole di lusso a Perth nel Pre-Season Tour

Con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, il Milan ha annunciato il ritorno in Australia per il pre – season tour 2026. La destinazione è Perth, la stessa degli ultimi due anni. Ma c’è una novità: in programma ci sarà un’amichevole speciale con l’Inter.

Milan a Perth per il terzo anno consecutivo

Il Milan tornerà a Perth per la terza stagione di fila: nel maggio 2024 i rossoneri avevano affrontato la Roma, nel luglio 2025 era toccato al Perth Glory. Ora, nell’estate 2026, il livello si alza in modo considerevole: ci sarà il derby di Milano. Questo il contenuto del comunicato del club rossonero:

“AC Milan torna in Australia per il Pre-Season Tour 2026, che sarà parte del percorso di preparazione della Prima Squadra maschile in vista della prossima stagione sportiva. In questa occasione, i rossoneri affronteranno l’Inter portando il Derby di Milano oltre i confini nazionali. Si rafforza così ulteriormente il rapporto longevo e profondo tra AC Milan e l’Australia Occidentale, che accoglierà il Club a Perth per il terzo anno consecutivo dopo aver ospitato le partite contro la Roma nel maggio 2024 e contro il Perth Glory nel luglio 2025. La squadra potrà infatti allenarsi in strutture all’avanguardia e preparare al meglio gli impegni ufficiali, mentre fuori dal campo avrà l’occasione di riabbracciare i tanti tifosi presenti sul territorio”

Non solo l’Inter: in programma altre amichevoli di prestigio

Il derby non sarà l’unico big match, però, a quanto pare. Nel pre – season, infatti, il Milan affronterà altri club europei, come specificato nel finale del comunicato: