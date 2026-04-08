Milan, clamoroso Leao: ora il portoghese può seriamente dire addio

La dirigenza rossonera ha già iniziato a programmare quella che sarà la prossima stagione. Con un ritorno quasi certo in Champions League, bisognerà alzare l’asticella e allungare la squadra a disposizione di mister Allegri. Per fare grandi colpi in entrata, difatti, potrebbe esserci una super cessione: Rafa Leao può partire, fissata la cifra per l’addio!

Milan, Leao in partenza? La situazione

Appena arrivato, Massimiliano Allegri ha sempre dichiarato di puntare molto su Rafa Leao. Il corso della stagione, però, ha portato più difficoltà del previsto: dai vari infortuni subiti dal portoghese, al ruolo non propriamente suo fino a qualche cambio non accettato dall’esterno ex Lille.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, il Milan ora pensa seriamente ad una sua cessione. I motivi sono principalmente due: con 7 milioni è il giocatore che guadagna di più tra i rossoneri, e con i soldi guadagnati dalla sua uscita potrebbe arrivare un attaccante di grande spessore.

La dirigenza valuterà la sua situazione la prossima estate insieme al direttore sportivo Tare e a mister Allegri. Offerte a partire da 50 milioni di euro verranno prese seriamente in considerazione, ricordando che il contratto del portoghese scade nel giugno 2028.