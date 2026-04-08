Calciomercato del Milan

Mercato Milan, spunta il top mondiale per l’attacco: i tifosi sognano

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Mercato Milan, spunta il top mondiale per l’attacco: i tifosi sognano
Giocatore misterizzato nel mirino Milan
Giocatore misterioso in orbita Milan

La dirigenza rossonera inizia a programmare quella che sarà la prossima annata calcistica. Con una quasi certa qualificazione in Champions League, il Milan dovrà si ampliare la rosa ma anche alzare l’asticella, andando alla ricerca di qualche giocatore d’esperienza e di assoluto livello. Il nome giusto potrebbe essere proprio Robert Lewandowski: è in scadenza con il Barcellona.

Milan, Lewa il grande sogno: la situazione

Il ritorno nel palcoscenico più prestigioso del panorama europeo ha bisogno di colpi di livello. La scorsa estate il colpo Luka Modric, oltre a far sognare i tifosi rossoneri, ha portato i suoi frutti anche all’interno del rettangolo verde, dove il campione croato continua a dimostrare il perché abbia vinto un pallone d’oro.

Un colpo seguendo la scia lanciata la scorsa estate potrebbe essere la mossa giusta, specie se l’occasione si chiama Lewandowski. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, il Milan potrebbe risolvere i suoi problemi in attacco con l’ingaggio del bomber polacco in scadenza al termine della stagione con il club spagnolo.

Robert Lewandowski in maglia Barcellona
Lewandowski in campo in La Liga

Milan, il nodo per Lewandowski

Il nodo più grande per arrivare a Robert Lewandowski è sicuramente l’ingaggio, ma con uno sforzo da entrambe le parti in causa si potrebbe arrivare ad una soluzione. L’età in questo caso è solo un numero: Lewa non ne vuole sapere di smettere continuando a segnare ogni domenica. Il Milan riflette per quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il colpo Champions.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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