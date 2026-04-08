Milan, svelato il costo per il top di difesa: è un pallino di Allegri

Sconfitta contro il Napoli che mette sugli attenti il Milan di Massimiliano Allegri. Prima si guardava solo avanti cercando di rendere complicata la strada dei cugini nerazzurri, ora toccherà guardarsi alle spalle per non correre rischi sulla qualificazione Champions. La dirigenza, difatti, lavora già per il prossimo calciomercato: Mario Gila è il preferito per la difesa.

Milan, Gila a peso d’oro: il prezzo

La prossima stagione, quasi certamente, il Milan ritroverà la Champions League e servirà senza alcun dubbio allungare la rosa. Il centrocampo, senza uscite, è il reparto più coperto mentre servirà aggiustare qualcosa in attacco e soprattutto in difesa, dove c’è carenza di difensori per la difesa a tre di Allegri.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Mario Gila è il preferito del tecnico rossonero per la sua difesa. Il centrale spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. Lotito, si sa, è un osso duro e nonostante la scadenza potrebbe anche non cederlo, qualora non arrivasse l’offerta ritenuta giusta. Il numero uno della Lazio chiederà una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro la prossima estate.

Mercato Milan, dall’alto costo alle concorrenti: le difficoltà per Gila

Mario Gila rimane il preferito di Massimiliano Allegri per migliorare la sua difesa, anche per la sua duttilità a giocare sia a quattro che a tre. L’alto costo, intorno ai 30 milioni, fa vacillare la dirigenza rossonera e non solo. Anche l’Inter, difatti, è molto interessata al centrale spagnolo: vedremo più avanti se la Lazio abbasserà le pretese.