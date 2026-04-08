Milan, Allegri pronto a cambiare tutto: la novità per salvare il finale di stagione

Dopo la sconfitta contro il Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan cambierà modulo per affrontare l’Udinese: Santiago Gimenez potrebbe ritrovare la centralità d’inizio stagione, con Rafael Leao e uno tra Pulisic, Nkunku e Saelemaekers sulle fasce laterali.

Milan, Allegri cambia tattica: la soluzione

Max Allegri ha deciso di abbandonare il 3-5-2 per provare il 4-3-3 a San Siro. La difficoltà realizzativa della squadra ha spinto il tecnico a ripensare l’assetto tattico nella fase decisiva della stagione. Come rivela la Gazzetta, la soluzione del tridente offensivo potrebbe essere decisiva per sbloccare gli attaccanti rossoneri dalle difficoltà che li caratterizzano nel girone di ritorno.

In conferenza stampa dopo Napoli, Allegri ha spiegato le ragioni della possibile scelta:

“È una soluzione che potremo vedere dal primo minuto ma dipende sempre dalla condizione. Pulisic è rientrato venerdì, Leao è stato 12 giorni fermo, ha fatto due mezzi allenamenti. Gli esterni devono essere in buona condizione. Rafa quest’anno ha iniziato molto bene e poi ha avuto una serie di infortuni che l’hanno trascinato”.

Allegri lancia Gimenez: può essere la sua occasione

Santiago Gimenez avrà il compito di guidare l’attacco rossonero in veste di punta centrale. La scelta del tridente consente al Milan di sfruttare meglio la velocità delle ali e di creare superiorità numerica in attacco. Leao, in particolare, potrà occupare la fascia sinistra dove storicamente ha garantito maggior incisività.

La difficoltà realizzativa del Milan è concreta: nel girone di ritorno nessun attaccante rossonero ha segnato più di due reti. Questo dato spiega l’urgenza di Allegri di modificare l’impostazione tattica. Il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 permette di avere una punta più centrale e due ali vere, teoricamente una combinazione offensiva più efficace. Tuttavia, la condizione fisica dei giocatori rimane il vero nodo da sciogliere.

Allegri avrà a disposizione Christian Pulisic, Christopher Nkunku e Alexis Saelemaekers per affiancare Leao. La scelta dipenderà dagli allenamenti della settimana e dalle disponibilità fisiche. Pulisic ha ripreso solo venerdì, quindi potrebbe non essere subito al massimo della forma. Nkunku rappresenta un’alternativa più fresca, mentre Saelemaekers garantisce esperienza e affidabilità.

Milan, cambio modulo necessario: svolta per la Champions

L’abbandono del 3-5-2 rappresenta una scelta di rottura rispetto alla gestione tattica precedente. Allegri riconosce che la formula usata fino a ora non ha garantito sufficiente efficacia offensiva. Nella parte finale della stagione, il Milan deve recuperare terreno e non può più affidarsi a una tattica che ha prodotto risultati deludenti sotto porta.

La sfida contro l’Udinese sarà il primo vero test del nuovo assetto. Se Gimenez, Leao e l’ala prescelta dovessero funzionare insieme, il Milan avrebbe trovato la soluzione per sbloccarsi nei prossimi impegni decisivi. Il calciomercato potrebbe ancora intervenire, ma intanto Allegri prova a massimizzare le risorse disponibili cambiando modulo. La prossima partita dirà se il 4-3-3 è davvero la strada giusta per il Milan nella corsa finale.