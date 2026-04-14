“In due possono saltare il Milan!”: scatta l’allarme in casa Juventus

Due difensori della Juventus rischiano di saltare il big match del 26 aprile a San Siro contro il Milan per squalifica da cartellino giallo. Gleison Bremer e Lloyd Kelly sono entrambi diffidati e dovranno stare attenti nel prossimo impegno contro il Bologna.

Bremer e Kelly diffidati: il rischio concreto per la Juventus

La sfida tra Milan e Juventus rappresenta uno snodo cruciale per la lotta Champions League. I rossoneri conservano solo tre punti di vantaggio sui bianconeri, attualmente al quarto posto, mentre il Como segue a -4 e la Roma a -6. L’incontro della 34ª giornata potrebbe indirizzare definitivamente la corsa alla qualificazione europea.

Prima dello scontro diretto, però, entrambe le formazioni affronteranno impegni delicati nel fine settimana. Il Milan gioca domenica alle 15 a Verona, la Juventus poco più tardi in casa contro il Bologna alle 20.45. In questa finestra di tempo, Bremer e Kelly devono evitare il giallo per non rischiare di mancare all’appuntamento di San Siro.

La difesa bianconera già non gode di particolari abbondanze. La possibile assenza di uno dei due centrali comporterebbe una riorganizzazione tattica obbligata, proprio quando la posta in palio è massima. Allegri non può permettersi di presentarsi al Meazza con assetti difensivi improvvisati.