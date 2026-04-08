Leao al Barcellona? Romano svela cosa sta succedendo: i dettagli

Il nome di Rafael Leao continua a circolare con insistenza in ottica Barcellona, ma al momento non si tratta di una trattativa concreta. A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista Fabrizio Romano, che ha fornito aggiornamenti importanti sul possibile interesse dei blaugrana. Secondo Romano, il profilo dell’esterno portoghese resta monitorato, ma il suo nome emerge soprattutto in relazione a segnalazioni interne e non per reali negoziazioni avviate tra i club.

Le parole di Romano: “Non è una vera trattativa”

Nel dettaglio, Romano ha spiegato il contesto che riguarda il futuro di Leao e i contatti indiretti con il Barcellona:

“Quello di Leao è un nome che continua a tornare nel Barcellona. Questo dipende da Laporta perché è stato suggerito da lui. Al momento il discorso rimane legato a chi lo suggerisce, non è una vera e propria trattativa”.

Parole che ridimensionano l’ipotesi di un trasferimento imminente, evidenziando come si tratti più di un’idea che di un’operazione concreta.

Il ruolo del Milan e la situazione sul mercato

Sul fronte Milan, Romano spiega quale è la posizione del club: Leao è considerato un elemento centrale del progetto tecnico e la società monitora con attenzione ogni possibile sviluppo.

Romano ha inoltre chiarito anche un altro aspetto importante legato alle strategie del club:

“Il Milan non sta cercando compratori per Leao”.

Al momento, quindi il futuro del portoghese non sembra vicino a una svolta concreta, ma il suo nome resta uno dei più discussi in chiave mercato, con il club catalano alla finestra, nonostante il Milan sia intenzionato a puntare ancora sul proprio numero 10.