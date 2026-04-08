News Milan

Novità Milan, sarà sfida col Manchester United: ecco cos’è emerso in queste ore

di
Novità Milan, sarà sfida col Manchester United: ecco cos’è emerso in queste ore
Il Milan affronterà il Manchester United
Sfida tra Milan e Man. Utd.

Tra poche settimane terminerà la stagione 2025/26 del Milan e, con ogni probabilità, i rossoneri disputeranno la massima competizione europea nella prossima stagione. Per questo motivo, i rossoneri si interfacceranno ad avversari di un certo calibro già nel corso della preparazione estiva. In particolare, tra essi figurerà il Manchester United, club in fase di rinascita sotto la guida attuale di Carrick e desideroso di tornare nell’élite del calcio europeo dopo anni di buio. Sfida stimolante, ambientata in Polonia il prossimo agosto.

Avversaria estiva eccellente per il Milan: scontro con il Manchester United

Come segnalato dal tabloid britannico The Athtletic, il Milan affronterà il Manchester United in un’amichevole estiva d’alto livello a ridosso della prima giornata di campionato della stagione 2026/27.

Ebbene, i Red Devils saranno un’avversaria di alto livello europeo per gli uomini di Allegri, che si recheranno a Breslavia, in Polonia, nella giornata di Ferragosto. Infatti, il 15 di agosto sarà vero spettacolo in territorio est-europeo, a una settimana dall’inizio del prossimo campionato di Serie A.

Lo United di Zirkzee contro il Milan
Il Manchester United affronterà il Milan in un’amichevole in Polonia

Incrocio anche sul mercato: varie voci in comune

Oltre al prossimo scontro previsto sul campo in occasione dell’amichevole estiva in Polonia, Milan e Manchester United potrebbero essere protagoniste di varie voci di mercato nella prossima finestra estiva.

In particolare, vi sono varie situazioni interessanti sia in entrata che in uscita: da un lato, il possibile ritorno in Premier League di Pulisic e Loftus-Cheek non è da escludere; dall’altro, si vociferava nelle scorse settimane di interessamenti del Diavolo per Casemiro, in scadenza di contratto, così come per il vecchio pallino Zirkzee o per Maguire (che, però, ha appena rinnovato).

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie