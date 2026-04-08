Novità Milan, sarà sfida col Manchester United: ecco cos’è emerso in queste ore

Tra poche settimane terminerà la stagione 2025/26 del Milan e, con ogni probabilità, i rossoneri disputeranno la massima competizione europea nella prossima stagione. Per questo motivo, i rossoneri si interfacceranno ad avversari di un certo calibro già nel corso della preparazione estiva. In particolare, tra essi figurerà il Manchester United, club in fase di rinascita sotto la guida attuale di Carrick e desideroso di tornare nell’élite del calcio europeo dopo anni di buio. Sfida stimolante, ambientata in Polonia il prossimo agosto.

Avversaria estiva eccellente per il Milan: scontro con il Manchester United

Come segnalato dal tabloid britannico The Athtletic, il Milan affronterà il Manchester United in un’amichevole estiva d’alto livello a ridosso della prima giornata di campionato della stagione 2026/27.

Ebbene, i Red Devils saranno un’avversaria di alto livello europeo per gli uomini di Allegri, che si recheranno a Breslavia, in Polonia, nella giornata di Ferragosto. Infatti, il 15 di agosto sarà vero spettacolo in territorio est-europeo, a una settimana dall’inizio del prossimo campionato di Serie A.

Incrocio anche sul mercato: varie voci in comune

Oltre al prossimo scontro previsto sul campo in occasione dell’amichevole estiva in Polonia, Milan e Manchester United potrebbero essere protagoniste di varie voci di mercato nella prossima finestra estiva.

In particolare, vi sono varie situazioni interessanti sia in entrata che in uscita: da un lato, il possibile ritorno in Premier League di Pulisic e Loftus-Cheek non è da escludere; dall’altro, si vociferava nelle scorse settimane di interessamenti del Diavolo per Casemiro, in scadenza di contratto, così come per il vecchio pallino Zirkzee o per Maguire (che, però, ha appena rinnovato).