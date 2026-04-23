Leao e il ‘caso’ escort: posizione netta dell’attaccante, il suo messaggio è chiaro

Rafael Leao si difende nettamente dopo che il suo nome è circolato parecchio, nelle ultime ore, in riferimento all’inchiesta sul ‘caso escort’ aperta e seguita dalla Procura di Milano per il giro di attività affidato alla società Ma.De. Milano, che organizzava serate nei locali della movida milanese e negli alberghi di lusso.

Leao si difende: il messaggio del portoghese

I nomi della lista che stanno circolando negli ultimi giorni sono molti e tra questi è comparso anche quello di Rafa Leao. Gli inquirenti finora si sono limitati ad affermare il coinvolgimento di calciatori di Serie A (anche di Inter, Milan, Juventus), ma senza fare alcun nome.

Leao però oggi ha preso posizione e, tramite una storia pubblicata su ‘Instagram’, ha dichiarato:

“In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un’inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato“.

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Poi ancora: