Milan, dall’Inghilterra l’incredibile ipotesi Lukaku: “Affare a 10 milioni”

Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Il belga non ha convinto in azzurro e il Milan osserva attentamente la situazione dell’attaccante.

Lukaku al Napoli: rendimento deludente e cessione probabile

L’attaccante belga non ha rispettato le aspettative al Napoli. Cinque gol e tre assist in questa stagione rappresentano un bilancio insufficiente per un giocatore del suo calibro, soprattutto considerando gli infortuni che lo hanno tormentato. La dirigenza partenopea avrebbe già deciso: cessione a 10 milioni di euro, una valutazione che sconta drasticamente il costo dell’operazione.

Secondo il portale Transferfeed.com per il Milan, la cifra richiesta dal Napoli apre uno scenario interessante. Con i 50-60 milioni garantiti dalla Champions League e i proventi dalle cessioni estive, i rossoneri potrebbero raggiungere un budget complessivo vicino ai 100 milioni. In questo contesto, Lukaku rappresenta un’alternativa concreta al problema attacco: Fullkrug farà ritorno al West Ham, mentre Nkunku ha offerto solo sprazzi sporadici.

Milan in Champions: il budget per il rilancio offensivo

La qualificazione in Europa è fondamentale per finanziare il mercato in entrata. La sfida contro la Juventus domenica sera rappresenta uno spareggio diretto per il quarto posto. Se il Milan centra l’obiettivo, avrà risorse significative da investire nel reparto offensivo, dove gli equilibri attuali non soddisfano le ambizioni del club.

Quale strategia per l’attacco? Il Milan deve decidere se puntare su Lukaku a basso costo oppure reinvestire sui giocatori già in rosa. Leao rimane un’incognita: permanenza o ritorno sulla sinistra? La risposta a questa domanda condizionerà tutte le altre scelte di mercato.

Il Besiktas è l’unica concorrenza segnalata per il belga, il che facilita l’operazione per i rossoneri. Una soluzione rapida, economica e di esperienza internazionale: Lukaku potrebbe risolvere il puzzle offensivo del Milan se la qualificazione Champions diventerà realtà.

Nelle prossime settimane, il Milan valuterà concretamente l’opzione Lukaku in funzione del suo piazzamento finale e del budget effettivamente disponibile. La permanenza in Champions League trasformerebbe il belga in un’opportunità di mercato credibile per il rilancio dell’attacco rossonero.