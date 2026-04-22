Vlahovic al Milan ad una condizione: Di Marzio svela le ultime novità

Dusan Vlahovic potrebbe seriamente lasciare la Juventus e passare al Milan. L’attaccante serbo e il suo entourage hanno deciso di risolvere la questione del futuro entro poche settimane, creando uno spazio concreto per l’inserimento rossonero. La Juventus intanto ha riaperto le trattative per il rinnovo su insistenza di Luciano Spalletti, contattando l’agente Darko Ristic. L’offerta bianconera prevede un biennale con ingaggio ridotto: tra 6,5 e 7 milioni netti a stagione, ben lontano dai 12 milioni attuali. Ma se questo non dovesse alla fine concretizzarsi il Milan spingerà per affondare seriamente.

Vlahovic e il Milan: la condizione che può cambiare tutto

È qui che entra in gioco il Milan che potrebbe pareggiare economicamente l’offerta juventina, aggiungendo un anno di contratto in più: triennale anziché biennale. Secondo Di Marzio, però, il club rossonero molto probabilmente si muoverà in maniera concreta se invece la Juventus non rinnoverà il serbo.

Un’operazione questa che peserebbe sul bilancio rossonero, ma che sarebbe compensata da due fattori: un attaccante di buon livello costa minimo 50 milioni sul mercato; inoltre, la possibile partenza di Rafa Leao a fine stagione comporterebbe un risparmio salariale equivalente all’offerta per lo serbo.

Allegri rappresenta il valore aggiunto decisivo. L’allenatore rossonero ha guidato Vlahovic per due anni e mezzo alla Juventus, quindi conosce bene le sue qualità in area. La stima tra i due è reciproca e consolidata.

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Bayern Monaco e la concorrenza internazionale

Qual è il rischio concreto per il Milan? Il Bayern Monaco monitora la situazione come alternativa a Kane. Se Vlahovic non rinnova con la Juventus, la concorrenza internazionale potrebbe farsi seria. Tuttavia, il calendario lavora a favore dei rossoneri: la decisione deve arrivare entro le prossime settimane e in questo arco temporale il Milan potrebbe muovere già passi concreti necessari.

Per il Milan, Vlahovic rappresenta una soluzione strutturale a un problema cronico. Nessun attaccante ha raggiunto i 20 gol in Serie A dal 2011-12, quando Ibrahimovic chiuse con il massimo dei gol. Giroud ha provato a colmare il vuoto, ma la continuità realizzativa è mancata.

Füllkrug, arrivato a gennaio, non ha dato il contributo sperato e tornerà al West Ham. Vlahovic ha le caratteristiche per invertire questa tendenza: numero 9 puro, capace di fare reparto da solo e di muoversi con lucidità spalle alla porta.