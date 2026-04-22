Milan, sorpasso della Juventus per Lewandowski: il nome per l’attacco è un altro

Il Milan è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Una delle chiavi per continuare insieme a Massimiliano Allegri è quella di mettergli a disposizione una rosa che possa recitare un ruolo da protagonista sia in campionato che in Europa. L’attenzione, in questo momento, è rivolta in particolare ai calciatori in scadenza di contratto: uno dei nomi maggiormente sotto osservazione è sicuramente Robert Lewandowski ma per il polacco la squadra più avanti sembra essere la Juventus.

La Juventus pronta a puntare su Lewandovski: programmato un incontro con l’agente

Con il rinnovo di Dusan Vlahovic adesso congelato, la Juventus avrebbe deciso di puntare con forza su Robert Lewandowski. Secondo quanto raccontato da ‘Tuttosport’, il club bianconero avrebbe già programmato un incontro con l’agente del calciatore: sul tavolo un contratto annuale da 6 milioni di euro più bonus a stagione.

Anche il Milan sarebbe vigile sulla situazione dell’attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona ma adesso sarebbero proprio i bianconeri a guidare la corsa per l’acquisto del polacco. Secondo il ‘Corriere della Sera’, infatti, all’interno del club rossonero ci sarebbe chi frena sui parametri zero.

Milan, frenata sui parametri zero: il preferito per l’attacco diventa Sorloth

Richieste altissime fra ingaggi e bonus da corrispondere ad agenti ed intermediari: sarebbe questo ad aver frenato il Milan sul fronte parametri zero. Oltre che per Robert Lewandowski, i rossoneri continueranno a rimanere alla finestra anche per altri calciatori in scadenza di contratto (da Dusan Vlahovic a Leon Goretzka) ma senza per il momento affondare.

Per l’attacco, anche secondo quest’ottica, il nome da attenzionare è adesso quello di Alexander Sorloth. L’attaccante dell’Atletico Madrid costerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro ma il suo ingaggio da circa 3 milioni a stagione sarebbe perfettamente in linea con i parametri del club.