Milan, il grande ex avvisa su Lewandowski: “Ci penserei bene”

Le strategie di mercato del Milan iniziano a prendere forma in vista della prossima stagione, tra riflessioni tecniche e valutazioni economiche. Il club rossonero è chiamato a intervenire con colpi importanti, soprattutto nel reparto offensivo, dopo investimenti recenti che non hanno garantito il rendimento sperato. Di questo ha parlato di Fabio Capello, che offrono spunti interessanti su profili di alto livello e sulle caratteristiche ideali per il centravanti ideale.

Il pensiero di Capello tra esperienza e prospettiva

Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato diversi profili offensivi, soffermandosi in particolare sul valore dell’esperienza e sull’impatto immediato che un grande attaccante può garantire. Il tecnico ha evidenziato come l’età possa incidere sulle prestazioni, ma non necessariamente sulla capacità realizzativa:

“Ragionerei attentamente su Lewandowski: il fiuto del gol non si perde, ma la forza sì. E quando ti avvicini ai quaranta è più difficile fare la punta che il centrocampista. Dusan Vlahovic ha meno tecnica e più prospettiva, con Robert Lewandowski però si vince. Dusan comunque sarebbe perfetto per Massimiliano Allegri e vedrei bene anche Leon Goretzka in mezzo e Kim dietro”.

Dunque l’ex rossonero riconosce la qualità del calciatore, ma l’età può essere un fattore da non sottovalutare.

Il Milan a caccia del centravanti giusto

Il Milan deve ora concentrarsi sulla scelta del nuovo numero nove, dopo stagioni in cui gli investimenti offensivi non hanno portato i risultati attesi. I nomi di Nkunku e Santiago Gimenez non hanno convinto pienamente, mentre anche Niclas Fullkrug sembra destinato a non essere riscattato.

Tra le alternative, restano suggestioni importanti ma difficili come Moise Kean e Dusan Vlahovic, mentre profili più accessibili includono Nicolas Jackson e Darwin Nunez. Attenzione anche a Mateo Retegui, frenato però da un ingaggio elevato oltre che da un infortunio. La dirigenza dovrà muoversi con anticipo per evitare nuovi errori e garantire un bomber pronto all’uso a Max Allegri.