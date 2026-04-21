Milan, Gila è l’obiettivo principale ma sbucano due alternative: i dettagli

Il Milan guarda con grande attenzione al mercato dei difensori centrali e ha individuato in Mario Gila il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato. Il giocatore della Lazio è considerato una priorità assoluta, anche grazie alla stima di Igli Tare, che da tempo lo sponsorizza e lo ritiene perfetto per il progetto rossonero.

Gila priorità del Milan, ma la concorrenza è alta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio valuta Mario Gila tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra importante ma giustificata dalla crescita del difensore e dalla forte concorrenza. Sul giocatore, infatti, ci sono anche Napoli, Inter e Juventus, rendendo la corsa particolarmente complessa per il Milan. Un aspetto chiave della trattativa riguarda il Real Madrid, che detiene il 50% sulla futura rivendita del difensore. Questo vincolo spinge il presidente Lotito a mantenere alta la richiesta economica.

Le alternative restano sullo sfondo: Thomas Kristensen dell’Udinese piace vista l’ottima stagione in maglia bianconera, ma non è ritenuto pronto per un salto di livello così importante, mentre il giovane Victor Valdepeñas del Real Madrid Castilla rappresenterebbe più un investimento per il futuro che una soluzione immediata.

La difesa e la necessità di rinforzi

Il reparto difensivo è sicuramente uno dei punti del campo dove il Milan andrà a rinforzare la rosa nel mercato estivo, vista la mancanza di alternative ai 4 centrale rossoneri che hanno giocato di più in questa stagione, ovvero Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter. Il diavolo, infatti, durante la convalescenza di Gabbia nell’ultimo mese e mezzo, non ha difatti avuto alternative al terzetto difensivo, visto che Odogu è stato ritenuto troppo acerbo per una maglia da titolare o a gara in corso.