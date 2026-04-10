Lewandowski apre al Milan, il Diavolo ci prova: occhio alla concorrenza

C’è un nome che in queste settimane sta facendo impazzire i tifosi del Milan: si tratta di Robert Lewandowski. Il trentasettenne ha aperto in modo esplicito a un clamoroso trasferimento in Italia: il contratto con il Barcellona scade a giugno, l’entourage ha già bussato alla porta dei rossoneri.

Lewandowski si offre: il Milan ci proverà

La notizia più sorprendente non è tanto l’interesse del Milan, ma le idee del giocatore stesso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’entourage di Lewandowski avrebbe incontrato questa settimana la dirigenza rossonera per ascoltare l’offerta italiana, e lo ha fatto dando priorità al Milan rispetto ad altre destinazioni già sul tavolo.

Sul piatto, infatti, ci sarebbero una proposta importante dalla MLS, con il Chicago Fire pronto a coprire il polacco d’oro, e un interesse concreto da parte di club dell’Arabia Saudita. Lewa, però, vuole ancora l’Europa: è convinto di poter ancora competere ai massimi livelli, e l’Italia sembra rappresentare per lui la sfida giusta.

La Juve resta alla finestra

Il Milan, però, non è solo: anche la Juventus starebbe seguendo la situazione con grande attenzione, consapevole che un attaccante del genere a costo zero è un affare che il mercato non offre spesso. I bianconeri hanno le stesse esigenze offensive del Milan, e la concorrenza potrebbe complicare i piani rossoneri in modo significativo.

Il vero nodo sarà l’ingaggio: Lewandowski al Barcellona percepisce cifre da capogiro, e anche accettando di diminuirlo per tornare protagonista in un campionato diverso, le richieste resteranno elevate. Sarà il Milan a decidere se vale la pena investire su un trentasettenne, per quanto campione assoluto, o puntare su un profilo più giovane in ottica futura.