Calciomercato del Milan

Milan, colpo a zero dalla Serie A: c’è anche la Juve

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Milan, colpo a zero dalla Serie A: c’è anche la Juve
Il Milan punta un giocatore in scadenza
Idea a zero per il Milan

Leonardo Spinazzola è uno dei migliori terzini attualmente in circolazione in Serie A. Eppure, l’italiano potrebbe lasciare il Napoli a parametro zero in estate: il Milan non sta a guardare e mostra interesse nei confronti del giocatore per il possibile affare estivo, cercando di inserirsi nella trattativa per il rinnovo.

Milan su Spinazzola: lascerà il Napoli a zero?

In questa stagione il Milan ha scoperto un grande giocatore homemade come Davide Bartesaghi, rivelatosi una colonna rossonera e un’arma estremamente affidabile per mister Allegri. Tuttavia, questa situazione è nata da prestazioni estremamente negative di Pervis Estupinan, acquisto estivo deludente dal Brighton, malgrado il pesante gol realizzato nel Derby della Madonnina. Per questo, per rinforzare la corsia mancina, i rossoneri hanno messo nel mirino Leonardo Spinazzola, in scadenza con il Napoli a giugno. Come segnalato da Radio Kiss Kiss, la proposta del Diavolo si basa su un contratto biennale a cifre superiori rispetto al suo stipendio attuale.

Spinazzola piace al Milan
Spinazzola obiettivo di mercato a parametro zero per il Milan

Quanto sarebbe utile Spinazzola al Milan?

L’ingaggio a parametro zero di Leonardo Spinazzola sarebbe un colpo estremamente interessante per il Milan. Malgrado i 33 anni d’età, il suo ipotetico arrivo gioverebbe molto in termini di utilità tattica e di spogliatoio. In primis, la sua esperienza aiuterebbe giocatori giovani come Bartesaghi e Atekhame di apprendere e migliorarsi sull’esempio di un campione del calcio italiano. Inoltre, la sua duttilità tattica sarebbe una chiave preziosa: Spinazzola è capace di giocare sia a destra che a sinistra, prestandosi talvolta anche come ala offensiva sotto richiesta di Conte.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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