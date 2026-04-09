Milan, colpo a zero dalla Serie A: c’è anche la Juve

Leonardo Spinazzola è uno dei migliori terzini attualmente in circolazione in Serie A. Eppure, l’italiano potrebbe lasciare il Napoli a parametro zero in estate: il Milan non sta a guardare e mostra interesse nei confronti del giocatore per il possibile affare estivo, cercando di inserirsi nella trattativa per il rinnovo.

Milan su Spinazzola: lascerà il Napoli a zero?

In questa stagione il Milan ha scoperto un grande giocatore homemade come Davide Bartesaghi, rivelatosi una colonna rossonera e un’arma estremamente affidabile per mister Allegri. Tuttavia, questa situazione è nata da prestazioni estremamente negative di Pervis Estupinan, acquisto estivo deludente dal Brighton, malgrado il pesante gol realizzato nel Derby della Madonnina. Per questo, per rinforzare la corsia mancina, i rossoneri hanno messo nel mirino Leonardo Spinazzola, in scadenza con il Napoli a giugno. Come segnalato da Radio Kiss Kiss, la proposta del Diavolo si basa su un contratto biennale a cifre superiori rispetto al suo stipendio attuale.

Quanto sarebbe utile Spinazzola al Milan?

L’ingaggio a parametro zero di Leonardo Spinazzola sarebbe un colpo estremamente interessante per il Milan. Malgrado i 33 anni d’età, il suo ipotetico arrivo gioverebbe molto in termini di utilità tattica e di spogliatoio. In primis, la sua esperienza aiuterebbe giocatori giovani come Bartesaghi e Atekhame di apprendere e migliorarsi sull’esempio di un campione del calcio italiano. Inoltre, la sua duttilità tattica sarebbe una chiave preziosa: Spinazzola è capace di giocare sia a destra che a sinistra, prestandosi talvolta anche come ala offensiva sotto richiesta di Conte.