L’ex ‘consiglia’ il Milan: “Deve restare, è un riferimento”

Il Milan si prepara a vivere un’estate calda sul fronte rinnovi e mercato. Tra bilanci da rispettare, una rosa da ringiovanire e la voglia di tornare a competere per vincere, Gianluca Zambrotta ha parlato chiaro a La Gazzetta dello Sport alla vigilia di Milan-Juve.

Zambrotta fa chiarezza: largo ai giovani, ma con Modric

L’ex difensore si è detto favorevole a una politica di ringiovanimento della rosa, ma quando si parla di esperienza e di carisma, il nome di Luka Modric non può essere liquidato:

“Largo ai giovani sì, ma non nel caso di Modric. Cercherei di trattenerlo perché ha fatto una stagione personale strepitosa e anche solo per averlo come riferimento nello spogliatoio“

Insomma, Zambrotta non ha dubbi: se fosse al posto della dirigenza rossonera, cercherebbe in tutti i modi di tenerlo in rosa. Non solo per i numeri che continua a mostrare, ma soprattutto per la professionalità, la mentalità e la fame di vittoria che può trasmettere ai compagni. Una presa di posizione netta dell’ex Milan: non si ringiovanisce a caso, e lasciar andare chi ha ancora tanto da dare come l’ex Real Madrid sarebbe un errore pesante.