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L’ex ‘consiglia’ il Milan: “Deve restare, è un riferimento”

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L’ex ‘consiglia’ il Milan: “Deve restare, è un riferimento”

Il Milan si prepara a vivere un’estate calda sul fronte rinnovi e mercato. Tra bilanci da rispettare, una rosa da ringiovanire e la voglia di tornare a competere per vincere, Gianluca Zambrotta ha parlato chiaro a La Gazzetta dello Sport alla vigilia di Milan-Juve.

Zambrotta fa chiarezza: largo ai giovani, ma con Modric

L’ex difensore si è detto favorevole a una politica di ringiovanimento della rosa, ma quando si parla di esperienza e di carisma, il nome di Luka Modric non può essere liquidato:

“Largo ai giovani sì, ma non nel caso di Modric. Cercherei di trattenerlo perché ha fatto una stagione personale strepitosa e anche solo per averlo come riferimento nello spogliatoio

Insomma, Zambrotta non ha dubbi: se fosse al posto della dirigenza rossonera, cercherebbe in tutti i modi di tenerlo in rosa. Non solo per i numeri che continua a mostrare, ma soprattutto per la professionalità, la mentalità e la fame di vittoria che può trasmettere ai compagni. Una presa di posizione netta dell’ex Milan: non si ringiovanisce a caso, e lasciar andare chi ha ancora tanto da dare come l’ex Real Madrid sarebbe un errore pesante.

Modric in campo
Luka Modric in campo durante Milan-Sassuolo

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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