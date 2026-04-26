Un fuoriclasse raggiunge Modric e Rabiot?

Luka Modric ha posto una condizione precisa per restare al Milan: la società rossonera deve costruire una rosa da scudetto, non da semplice Champions. Secondo Tuttosport, il fuoriclasse croato non intende prolungare il contratto se il club non garantirà ambizioni concrete al vertice.

Modric e il Milan: il Pallone d’Oro pretende garanzie di mercato

Il centrocampista a 40 anni continua a reggere i ritmi della Serie A senza cali evidenti. Ha sottoscritto un accordo annuale con opzione di rinnovo, ma la decisione finale spetta interamente a lui e alla sua famiglia. Come rivela Tuttosport, l’asso croato non si accontenta di un posto Champions: vuole certezze sulla qualità della squadra che lo circonderà nella prossima stagione. La comunicazione è arrivata con chiarezza: Europa che conta non basta. Luka pretende una rosa vincente.

Il timing della scelta rimane incerto. Modric sarà impegnato al termine della stagione nel Mondiale americano con la Croazia: potrebbe decidere prima di quella competizione o attendere il suo epilogo. In entrambi i casi, il verdetto arriverà dopo l’estate, quando il Milan avrà già disegnato il nuovo volto del centrocampo e dell’attacco. Le mosse di Tare in sede di mercato diventeranno il fattore determinante.

Quale è la vera sfida per il Milan? Non trattenere Modric, ma dimostrare di avere il progetto che lui chiede. Se la proprietà rinuncia agli investimenti pesanti, il centrocampista avrà la sua risposta senza nemmeno doverla pronunciare. Se invece Redbird decidesse di costruire una squadra da titolo, Modric avrà un motivo concreto per restare. Il centrocampista croato vorrebbe anche la permanenza di Massimiliano Allegri.

Il destino del Pallone d’Oro resta legato a doppio filo con le ambizioni reali del Milan. Una stagione non cambia la storia di un campione come lui, ma le garanzie future sì. Il club ha poco tempo per comunicare al croato che la sua fiducia non sarà tradita. Il calciomercato Milan dovrà parlare più forte di qualsiasi dichiarazione ufficiale. Modric attende una risposta concreta: costruire per vincere, non per partecipare.