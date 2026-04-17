Loftus-Cheek, sentito cosa ha detto su Allegri? “Vi svelo una cosa che fa sempre”

Ruben Loftus-Cheek è tornato a parlare dopo il lungo stop dovuto all’intervento alla mascella e lo ha fatto ai microfoni della Lega Serie A. Il centrocampista inglese del Milan ha rilasciato dichiarazioni importanti anche su Massimiliano Allegri, facendo il punto sul suo recupero fisico e sugli obbiettivi per questo finale di stagione.

Loftus-Cheeck elogia Allegri: “Entrambi vogliamo vincere”

Tra i passaggi più interessanti dell’intervista concessa alla Lega Serie A, Loftus-Cheek si è soffermato proprio su Allegri. Il centrocampista ha spiegato come il mister chieda sempre il massimo ai suoi calciatori e abbia chiarito fin dall’inizio cosa si aspetta da ciascuno della rosa:

“Il mister ci spinge sempre al massimo. All’inizio della stagione ci ha fatto vedere cosa si aspetta da ognuno di noi. A volte va bene, altre va male”.

L’inglese ha poi raccontato anche il lato umano dell’allenatore, sottolineando come sappia alternare momenti più scherzosi ad altri di grande concentrazione. Infine, ha ribadito che il punto in comune tra squadra e tecnico è uno soltanto: la voglia di vincere:

“Il mister a volte è molto scherzoso, mentre altre volte è più concentrato. Ogni allenatore è diverso dall’altro, lui è cosi, e noi lo rispettiamo. La cosa principale è che entrambi vogliamo vincere”.

Il recupero e gli obbiettivi nel finale di stagione

Loftus-Cheek ha parlato anche delle sue condizioni fisiche dopo il problema al volto, rassicurando tutti sul fatto di sentirsi bene e pronto a tornare pienamente in campo. Nelle ultime settimane ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e potrebbe diventare una risorsa preziosa per il Milan nel finale di stagione:

“Mi sento bene, la mia faccia va molto meglio. Ho ripreso a mangiare normalmente. Mi sento normale e sembro di nuovo normale. Sono pronto a tornare nella mischia. Nelle ultime settimane sono tornato in gruppo e ore sono pronto”.

Sul piano personale, il centrocampista ha spiegato di non pensare ai numeri individuali, ma solo ad aiutare la squadra a vincere:

“Il mio obbiettivo personale è lo stesso della squadra. Concentrarsi solo sui gol senza pensare al bene comune è sbagliato. L’importante è aiutare la squadra a vincere. Sarà difficile ma ci proveremo”.

Un messaggio chiaro che conferma il suo spirito di sacrificio e l’ambizione del Milan in vista delle ultime gare.