Milan, Leao è un problema e non solo in termini calcistici: il finale di stagione può essere vitale

Rafa Leao e il Milan affrontano un bivio commerciale senza precedenti: stabilire il prezzo del portoghese è diventato impossibile, e questa incertezza paralizza il mercato.

Leao e il Milan: sette anni di valutazioni altalenanti

In sette stagioni rossonere, il valore di Leao ha oscillato in modo drammatico. Il picco risale al 2023, quando la quotazione toccò livelli massimi. Oggi quella valutazione è crollata, trascinata dalle prestazioni alterne dell’ultimo anno e dalla tensione crescente tra il giocatore e l’ambiente.

La clausola rescissoria teoricamente ancora valida non risolve il problema, visto che parliamo di 175 milioni, cifra che nessuno spenderebbe per questo Leao. Così come nessuno sa, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, a quale cifra la dirigenza milanista aprirebbe concretamente a una cessione. Questo vuoto è il vero ostacolo sul tavolo del mercato.

Il Milan pensa a uno scenario senza Leao

L’ipotesi di una separazione non nasce da scatti d’ira. Costruire la squadra attorno a Leao ha garantito risultati relativi, insufficienti a giustificare l’investimento tattico e economico degli ultimi anni. Se il portoghese non produce i tre o quattro gol decisivi che potrebbero cambiare il corso della stagione in Champions, la dirigenza inizierà a valutare il Milan come entità che funziona anche senza di lui.

Questo cambio di prospettiva è già avvenuto: non c’è più panico all’idea di una sua partenza, a condizione che arrivi un attaccante di primo livello al suo posto e che la cessione generi liquidità significativa. Le reazioni dello stadio all’uscita contro l’Udinese non hanno fatto altro che accelerare questo processo. Leao ha sentito il caldo della critica, ha percepito che il legame si sta incrinando. Dopo sette anni, una coppia calcistica può entrare in una crisi non ricucibile, e tutti gli attori coinvolti lo sanno.

Il nodo economico: a quale prezzo il Milan cede?

Qual è la cifra minima che aprirebbe i negoziati? Nessuno lo sa. La dirigenza non ha ancora definito una base d’asta pubblica, e questa assenza di chiarezza scoraggia i club interessati dal fare offerte concrete. Leao rimane un giocatore di qualità, ma il suo valore di mercato dipende da variabili che cambiano di settimana in settimana: le sue prestazioni, il clima nello stadio, la posizione del Milan in classifica, le esigenze tattiche dell’allenatore. Questa fluidità è un problema serio, non un dettaglio.

Un attaccante il cui prezzo non è definito è un attaccante che nessuno compra. I club europei richiedono certezze economiche per muoversi. Il Milan, dal canto suo, non può permettersi di vendere sottocosto un elemento che costò milioni. Il cortocircuito è evidente.