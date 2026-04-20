Mercato Milan, Allegri vuole un nuovo difensore: due nomi sul tavolo per Tare

Nonostante una prestazione di basso livello, il Milan conquista i tre punti contro il Verona e ipoteca la qualificazione alla prossima Champions League. Massimiliano Allegri, che al termine del match ha dichiarato di star già programmando la prossima stagione, avrà bisogno di una rosa migliore per poter lottare su ogni palcoscenico. Tra i reparti dove servirà aggiungere almeno una pedina di alto livello c’è sicuramente la difesa.

Milan, per la difesa piacciono Gila e Valdepeñas

Per il Milan in vista della prossima stagione servirà alzare il livello per lottare per lo scudetto e fare bella figura anche in Champions League. Secondo quanto raccontato da ‘Repubblica, le prime valutazioni a Casa Milan sono già iniziate e uno dei principali obiettivi è quello di aggiungere una pedina di livello in difesa oltre ad un nuovo centravanti.

In questo momento sono due i nomi sul taccuino di Igli Tare: Mario Gila della Lazio, in scadenza di contratto nel 2027, e Victor Valdepeñas, classe 2006 del Real Madrid. Il centrale spagnolo del club biancoceleste è sicuramente l’obiettivo numero uno per esperienza in Serie A e qualità tecniche ma sulle sue tracce ci sono altri club italiani ed esteri.