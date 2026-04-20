Calciomercato del Milan

Mercato Milan, Allegri vuole un nuovo difensore: due nomi sul tavolo per Tare

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Mercato Milan, Allegri vuole un nuovo difensore: due nomi sul tavolo per Tare
Igli Tare, direttore sportivo del Milan
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, osserva la partita dalla tribuna

Nonostante una prestazione di basso livello, il Milan conquista i tre punti contro il Verona e ipoteca la qualificazione alla prossima Champions League. Massimiliano Allegri, che al termine del match ha dichiarato di star già programmando la prossima stagione, avrà bisogno di una rosa migliore per poter lottare su ogni palcoscenico. Tra i reparti dove servirà aggiungere almeno una pedina di alto livello c’è sicuramente la difesa.

Milan, per la difesa piacciono Gila e Valdepeñas

Per il Milan in vista della prossima stagione servirà alzare il livello per lottare per lo scudetto e fare bella figura anche in Champions League. Secondo quanto raccontato da ‘Repubblica, le prime valutazioni a Casa Milan sono già iniziate e uno dei principali obiettivi è quello di aggiungere una pedina di livello in difesa oltre ad un nuovo centravanti.

Mario Gila, difensore della Lazio, nel corso del match contro l'Atalanta
Mario Gila, difensore della Lazio

In questo momento sono due i nomi sul taccuino di Igli Tare: Mario Gila della Lazio, in scadenza di contratto nel 2027, e Victor Valdepeñas, classe 2006 del Real Madrid. Il centrale spagnolo del club biancoceleste è sicuramente l’obiettivo numero uno per esperienza in Serie A e qualità tecniche ma sulle sue tracce ci sono altri club italiani ed esteri.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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