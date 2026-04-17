Mercato Milan, colpaccio dalla Bundesliga: occhi puntati sul pupillo del Bayern Leverkusen

La dirigenza rossonera inizia a pianificare quella che sarà la prossima stagione calcistica, rimanendo concentrata su questo intenso finale di stagione. Il prossimo calciomercato, soprattutto in caso di Champions League, dovrà portare obbligatoriamente dei rinforzi in casa Milan. Attenzione alla situazione legata ad Alejandro Grimaldo del Bayern Leverkusen.

Milan, Grimaldo nel mirino: la situazione e i costi

Alejandro Grimaldo è da diversi anni uno dei migliori terzini sinistri in circolazione. Gol, assist e tanta qualità da offrire nel mezzo del campo, lo spagnolo potrebbe lasciare la Bundesliga durante la prossima estate. Il calciatore potrebbe fare proprio al caso del Milan.

Come riportato dal noto portale Sport.es, Grimaldo ha il contratto in scadenza con il Bayern Leverkusen il prossimo 30 giugno 2027: ultimo anno di contratto con i tedeschi quindi. In estate potrebbe decidere di cambiare aria e provare una nuova esperienza. Il club tedesco chiede circa 12 milioni di euro per il suo cartellino, cifra decisamente alla portata e che ha portato diversi estimatori.

Grimaldo in uscita dal Bayer: diversi top club su di lui

Il Milan, dunque, sembrerebbe davvero interessato al cartellino di Grimaldo. La concorrenza, tuttavia, non manca di certo: Barcellona e Juventus su tutte sono interessate al giocatore e attendono sviluppi in merito alla sua situazione. Queste, e sicuramente altre, saranno le società con le quali dovrà vedersela il “Diavolo”.