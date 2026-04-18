Mercato Milan, il rinforzo in difesa arriva dal Portogallo: è un classe 2003

Ousmane Diomande entra nei radar del Milan. Come rivela Tuttosport, il club rossonero ha avviato contatti con l’agenzia Roof per il centrale dello Sporting Lisbona, classe 2003 della Costa d’Avorio.

Diomande al Milan: il profilo del difensore

Alto 190 centimetri, Diomande rappresenta esattamente il tipo di centrale che la dirigenza milanista sta cercando in questo momento. Fisicità e abilità aerea sono le doti che lo contraddistinguono, due qualità che oggi scarseggiano nella retroguardia rossonera. Non si tratta di un difensore statico: possiede velocità sorprendente nelle fasi di recupero e sa condurre la manovra dal basso con sicurezza. La sua forza maggiore rimane il duelismo uomo contro uomo, dove vince frequentemente grazie alla stazza e alla tempestività dell’anticipo.

Il centrale ivoriano ha giocato 13 volte in campionato con lo Sporting questa stagione. In Champions League, dove la squadra portoghese si è fermata ai quarti contro l’Arsenal, ha totalizzato 9 presenze e segnato un gol. Numeri che testimoniano una crescita costante e una solidità difensiva consolidata.

Costo e contratto: l’ostacolo principale

Quanto costa Diomande? La valutazione dello Sporting si aggira intorno ai 45 milioni di euro, cifra considerevole per una difesa che il Milan intende rinforzare senza strappi di bilancio. Il giocatore ha da poco rinnovato il contratto fino al 2030 e percepisce poco meno di 2 milioni annui. Questo significa che lo Sporting non ha fretta di venderlo e la trattativa, qualora il Milan decidesse di approfondire, richiederebbe uno sforzo economico significativo.

La dirigenza milanista sa perfettamente quali caratteristiche servono per completare la linea difensiva: centralità fisica, velocità di recupero e capacità di impostazione dal basso non sono negoziabili. Diomande possiede tutti questi elementi, ma il prezzo chiesto dallo Sporting rischia di rendere l’operazione meno conveniente rispetto ad alternative sul mercato europeo. Il Milan dovrà valutare se investire quasi 50 milioni per un giocatore classe 2003 rappresenti la scelta giusta per i prossimi anni, oppure se cercare profili con costi inferiori ma doti simili.