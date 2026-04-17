Milan, svolta improvvisa in difesa: affare vicino alla chiusura

Il Milan inizia a costruire il futuro e lo fa partendo dalla difesa. Il club rossonero, sotto la guida di Massimiliano Allegri e con Igli Tare sempre più centrale nelle strategie di mercato, sta accelerando per rinforzare ogni reparto in vista della stagione 2026/2027. L’obiettivo è chiaro: aggiungere qualità e profondità alla rosa, con interventi mirati tra difesa, centrocampo e attacco.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, una delle operazioni più avanzate riguarda il possibile arrivo di Mario Gila dalla Lazio, profilo individuato da tempo come ideale per il progetto tecnico rossonero.

Accordo vicino per Mario Gila: il Milan accelera in difesa

La trattativa per il difensore spagnolo è ormai in fase molto avanzata. Il Milan avrebbe infatti raggiunto un’intesa di massima con il giocatore sia per quanto riguarda l’ingaggio sia per la durata del contratto, segnale evidente di come la volontà del centrale sia quella di vestire la maglia rossonera.

Restano da sistemare gli ultimi dettagli con la Lazio, ma la distanza tra le parti si sarebbe ridotta sensibilmente. L’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dal Milan per assicurarsi un difensore giovane ma già pronto per alti livelli e in grado di adattarsi sia alla difesa a tre che a quella a quattro.

Il nuovo possibile innesto andrebbe a rinforzare un reparto che oggi conta già su giocatori come Pavlovic, Gabbia, Tomori e De Winter, con Odogu destinato probabilmente a un prestito per maturare esperienza. Un investimento, dunque, pensato per dare continuità e solidità alla linea difensiva del futuro.

Il Milan non si ferma: occhio anche alla pista Valdepenas

Ma il lavoro di mercato non si limita a Gila. Il Milan, infatti, sta valutando anche un secondo innesto in difesa, con particolare attenzione ai profili giovani e di prospettiva internazionale.

Tra i nomi seguiti c’è quello di Victor Valdepenas, difensore del Real Madrid capace di giocare sia da centrale che da terzino sinistro. L’idea del club rossonero sarebbe quella di imbastire una trattativa sulla base di un possibile prestito con opzione e recompra a favore del Real.

Il Milan, dunque, si muove con decisione e pianifica un restyling importante del reparto arretrato, con l’obiettivo di costruire una base solida per il nuovo ciclo tecnico.