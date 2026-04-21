Calciomercato del Milan

Mercato Milan, incontrati gli agenti del difensore: puntato il gioiello della Serie A

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Mercato Milan, incontrati gli agenti del difensore: puntato il gioiello della Serie A
Allegri in campo con il Milan per la Serie A 2026
Massimiliano Allegri sorridente in campo con il Milan

La dirigenza rossonera ha già iniziato a pianificare quello che sarà il prossimo calciomercato estivo. La qualificazione alla prossima Champions League è, ormai, ad un passo e bisognerà rinforzare la rosa. Uno dei primi acquisti dovrebbe essere proprio nel reparto difensivo: Tiago Gabriel nel mirino rossonero dopo l’incontro con gli agenti.

Milan, tutto su Tiago Gabriel: i costi

Il Milan ha necessità di rinforzare il reparto difensivo, soprattutto nel caso in cui si deciderà di continuare con la difesa a tre anche nella prossima stagione. Max Allegri ha bisogno di ricambi di livello e una delle opzioni è proprio il talento del Lecce: sta impressionando tutti in questa annata e i rossoneri fanno sul serio.

Stando a quanto riporato da Nicolò Schira sui propri profili social, il Milan ha incontrato gli agenti del difensore brasiliano ben 2 settimane fa. La concorrenza, però, è forte e arriva dalla Premier League: Brentford e Nottingham Forrest forti sul giocatore.

Tiago Gabriel giocatore del Lecce
Tiago Gabriel in orbita Milan per la prossima stagione

La squadra salentina ha ben chiaro il prezzo da chiedere non appena si apriranno le porte del calciomercato estivo. Il Lecce, difatti, chiederà non meno di 30 milioni di euro per il 21enne, dopo averne rifiutati circa 20 lo scorso gennaio proprio dalla Premier League.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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