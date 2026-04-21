Mercato Milan, incontrati gli agenti del difensore: puntato il gioiello della Serie A

La dirigenza rossonera ha già iniziato a pianificare quello che sarà il prossimo calciomercato estivo. La qualificazione alla prossima Champions League è, ormai, ad un passo e bisognerà rinforzare la rosa. Uno dei primi acquisti dovrebbe essere proprio nel reparto difensivo: Tiago Gabriel nel mirino rossonero dopo l’incontro con gli agenti.

Milan, tutto su Tiago Gabriel: i costi

Il Milan ha necessità di rinforzare il reparto difensivo, soprattutto nel caso in cui si deciderà di continuare con la difesa a tre anche nella prossima stagione. Max Allegri ha bisogno di ricambi di livello e una delle opzioni è proprio il talento del Lecce: sta impressionando tutti in questa annata e i rossoneri fanno sul serio.

Stando a quanto riporato da Nicolò Schira sui propri profili social, il Milan ha incontrato gli agenti del difensore brasiliano ben 2 settimane fa. La concorrenza, però, è forte e arriva dalla Premier League: Brentford e Nottingham Forrest forti sul giocatore.

La squadra salentina ha ben chiaro il prezzo da chiedere non appena si apriranno le porte del calciomercato estivo. Il Lecce, difatti, chiederà non meno di 30 milioni di euro per il 21enne, dopo averne rifiutati circa 20 lo scorso gennaio proprio dalla Premier League.