Mercato Milan, non solo Goretzka e Lewandowski: spunta un altro top nel mirino di Tare

Goretzka e Lewandowski sono i nomi che il Milan persegue con maggiore intensità per la prossima stagione. La dirigenza rossonera accelera sul calciomercato estivo con una strategia chiara.

Goretzka al Milan: la proposta dei rossoneri

Il centrocampista tedesco si svincolerà dal Bayern Monaco a fine stagione e il Milan ha già mosso i primi passi concreti. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno presentato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029 con uno stipendio di 5 milioni di euro netti annui. Le parti stanno dialogando e l’operazione rientra nella strategia di Massimiliano Allegri, che intende costruire una mediana di assoluto livello internazionale con Goretzka, Luka Modrić e Adrien Rabiot.

La concorrenza, però, non manca. Anche la Juventus segue con interesse il profilo del classe 1995, pronta a inserirsi nella trattativa. Il Milan ha il vantaggio di aver già presentato una proposta strutturata e di aver iniziato i contatti con largo anticipo. Allegri conosce bene il calcio europeo e sa che una mediana costruita su questi profili potrebbe fare la differenza in Serie A e in Champions League.

Lewandowski, l’attaccante che il Milan vuole a tutti i costi

Robert Lewandowski rappresenta l’altro grande obiettivo della stagione. Il centravanti polacco lascerà il Barcellona a parametro zero e il Milan è in prima fila per accaparrarselo. La concorrenza internazionale è forte: dalla Saudi Pro League alla MLS, fino alla stessa Juventus che sta monitorando la situazione. Le richieste economiche del classe 1988 sono elevate, ma la dirigenza rossonera ritiene che l’investimento sia giustificato dal valore tecnico dell’attaccante.

Lewandowski porterebbe esperienza mondiale e potrebbe fungere da catalizzatore per la crescita dei giovani Andrej Kostić e Francesco Camarda. L’arrivo di un centravanti di questo calibro cambierebbe radicalmente la fisionomia offensiva del Milan, garantendo continuità goleadora e leadership nell’area di rigore. La trattativa è ancora in fase esplorativa, ma l’interesse del club è genuino e dichiarato.

Jackson e le alternative nel mercato degli attaccanti

Se Lewandowski dovesse sfumare, il Milan ha già individuato alternative concrete. Nicolas Jackson del Chelsea è in cima alla lista: l’attaccante senegalese classe 2001 non sarà riscattato dal Bayern Monaco e cerca una nuova destinazione. Il Milan lo segue da tempo e potrebbe muoversi con la formula del prestito con diritto di riscatto a cifre importanti. Secondo il Corriere dello Sport, Jackson rappresenta un profilo più realizzabile rispetto ai big come Moise Kean e Dušan Vlahović, considerati attualmente fuori portata.