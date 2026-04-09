Milan, affare fatto! Il triennale da 15 milioni batte la concorrenza

Leon Goretzka sceglie il suo futuro a fine aprile. Il Milan accelera per il centrocampista tedesco del Bayern Monaco con un triennale da 5 milioni netti annui. Ecco cosa sta succedendo secondo ‘La Gazzetta dello Sport’.

Goretzka al Milan: il triennale più lungo della concorrenza, i dettagli

Come rivela la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan ha deciso di muoversi in anticipo sul mercato dei parametri zero. La strategia è quella già sperimentata con Rabiot e Modrić: puntare su giocatori esperti al tramonto del loro contratto, offrendo loro una nuova sfida con condizioni economiche vantaggiose. Goretzka rappresenta il profilo ideale per questa operazione.

La proposta rossonera al centrocampista della nazionale tedesca è netta e superiore a tutte le altre. Tre anni di contratto con scadenza al 30 giugno 2029, stipendio da almeno 5 milioni di euro netti a stagione per un totale di 15 milioni.

La concorrenza italiana e internazionale si ferma invece a un biennale, una differenza decisiva che il Milan sfrutta come vantaggio competitivo sulla carta.

Goretzka arriva dalle otto stagioni al Bayern con un curriculum blindato. 303 partite in maglia bavarese, 16 trofei conquistati tra cui sei Bundesliga e una Champions League. Nella stagione in corso ha disputato 39 gare tra tutte le competizioni, segnando 2 gol e fornendo 2 assist. Un centrocampista ancora nel pieno della forma atletica, capace di garantire continuità e affidabilità.

Fine aprile: la deadline per la decisione di Goretzka

Qual è il vantaggio tattico per il Milan? L’inserimento di Goretzka nel trio con Modrić e Rabiot creerebbe un centrocampo di assoluto livello europeo, con tre elementi che garantiscono esperienza, qualità tecnica e vincente mentalità. Il ruolo da protagonista che il Milan gli offre rappresenta un incentivo concreto rispetto a ipotesi di panchina altrove.

Lo stesso Goretzka ha interesse a risolvere la questione del suo futuro prima che la stagione si concluda. Decidere entro fine aprile gli consente di vivere gli ultimi impegni con il Bayern senza pressioni, e contemporaneamente offre alle squadre interessate la certezza di poter organizzare il proprio mercato. Una scelta di rispetto reciproco che accelera i tempi rispetto ai soliti scenari estivi.

Il Milan sa che questa è una finestra decisiva. L’offerta da 15 milioni in tre anni è costruita per battere la concorrenza subito, senza attendere giugno. Se Goretzka dovesse accettare entro aprile, il Diavolo avrebbe già sistemato il reparto mediano per la prossima Champions League, con un centrocampista di livello mondiale che conosce bene come vincere in Europa. La prossima mossa spetta al tedesco e al suo entourage.