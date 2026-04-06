Mercato Milan, nuovo nome per la difesa: Allegri lo voleva già ai tempi della Juventus

L’inizio del mercato estivo è ancora lontano ma il Milan ha già iniziato a muovere i primi passi. Il club rossonero ha infatti già acquistato Andrej Kostic dal Partizan Belgrado e adesso sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei reparti maggiormente attenzionati è sicuramente quello difensivo: la dirigenza rossonera vuole aggiungere in difesa una pedina di alto livello e tra i nomi in lista c’è anche quello di Giorgio Scalvini.

Milan, caccia al rinforzo in difesa: ad Allegri piace Scalvini

Il Milan pensa a Giorgio Scalvini per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.it, il difensore dell’Atalanta è diventato uno dei principali obiettivi del club rossonero. Massimiliano Allegri è un estimatore del classe 2003 già dai tempi della Juventus e potrebbe spingere per il suo arrivo in estate.

L’Atalanta non fa sconti per Scalvini: servono 35 milioni di euro

Giorgio Scalvini è tornato a giocare con continuità dopo essersi messo alle spalle gli infortuni che lo hanno condizionato nelle ultime stagioni. Una mancata qualificazione nelle coppe europee da parte dell’Atalanta potrebbe aprire nuovi scenari sul futuro del difensore italiano, che potrebbe chiedere la cessione per aprire un nuovo capitolo della sua carriera.

L’Atalanta valuta il cartellino del classe 2003 circa 35 milioni di euro ma il Milan starebbe già preparando una prima offerta da 28 milioni per cercare di capire la fattibilità dell’operazione.