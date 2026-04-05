Milan, lotta scudetto chiusa dopo Inter-Roma? Costacurta chiude il dibattito in diretta

Lautaro Martinez torna e l’Inter respira. Prima di Napoli-Milan, Alessandro Costacurta non ha dubbi: il campionato è chiuso, la vittoria 5-2 sulla Roma lo conferma.

Costacurta e la certezza su Lautaro: giocatore più importante della Serie A

Nello studio di Sky Sport, l’ex difensore rossonero ribadisce una posizione già espressa prima della gara contro i giallorossi.

“Ho sempre puntato sul rientro di Lautaro, ho sempre pensato che sia il giocatore più importante della Serie A. Non dico sia il più forte, ma è il giocatore della Serie A più importante per la sua squadra. Il campionato è chiuso”.

La doppietta del numero 10 nerazzurro arriva dopo soli tre allenamenti nelle gambe, un segnale che sottolinea come la sua presenza sia decisiva per gli equilibri tattici dell’Inter. Non è solo questione di qualità tecnica, ma di impatto psicologico su una squadra che ha sofferto la sua assenza.

Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, mantiene cautela maggiore:

“Non so se è chiuso o aperto, ma l’Inter deve trovare cinque vittorie da qui alla fine, nella sua testa”.

Luca Marchegiani aggiunge un’analisi più tattica: il vantaggio conquistato dall’Inter rappresenta un cuscinetto concreto, perché una caduta dei nerazzurri avrebbe permesso agli inseguitori di riaprire immediatamente il discorso scudetto.

Milan e Napoli: il messaggio di Costacurta è diretto

La vittoria netta e schiacciante sulla Roma manda un messaggio cristallino a Milan e Napoli: il club di Viale della Liberazione ha ritrovato il suo miglior giocatore e intende proseguire il dominio. Costacurta non nasconde quale sia il principale pericolo per i rossoneri:

“Se fossi nel Milan, comincerei a pensare alle squadre che sono dietro”.

Un’affermazione che non lascia spazi a interpretazioni ottimistiche per chi insegue.