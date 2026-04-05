Milan, contro il Napoli può cambiare tutto: il BIG è pronto per scendere in campo

Santiago Gimenez scalpita per tornare titolare. Il messicano, reduce dall’operazione alla caviglia dello scorso dicembre, si prepara a una sfida cruciale contro il Napoli domani sera, con Massimiliano Allegri ancora indeciso sul duo d’attacco secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’.

Gimenez in ballottaggio: Allegri sceglierà dopo l’ultimo allenamento

L’allenatore rossonero ha dichiarato in conferenza stampa che deciderà la coppia offensiva solo dopo la seduta odierna a Milanello. Il ballottaggio vede contrapposti Christopher Nkunku e lo stesso Gimenez, mentre Rafael Leao rimane disponibile per affiancare Christian Pulisic. La scelta non è banale: rappresenta il primo vero test del messicano dopo mesi di assenza forzata.

Gimenez ha dimostrato di essere in forma. La determinazione a ripagare la fiducia del club emerge chiaramente dalla sua voglia di tornare protagonista. L’infortunio lo ha tenuto lontano dal campo, ma il rientro graduale ha consolidato le sue condizioni fisiche. Ora attende solo il segnale di Allegri per scendere in campo con l’obiettivo di pesare sulla partita.

Il Milan a Napoli: Leao c’è, ma il dubbio rimane in attacco

La situazione in avanti è complessa. Allegri valuta tutte le opzioni, mantenendo vivo il ballottaggio con Nkunku e Gimenez. La partita contro il Napoli rappresenta uno snodo decisivo nella stagione e la scelta dell’attacco avrà conseguenze tattiche importanti.

Gimenez, dal canto suo, non è un nome secondario: è una risorsa offensiva che Allegri considera pienamente reintegrata. La sua eventuale titolarità a Napoli segnalerebbe una scelta di continuità e fiducia verso un giocatore che ha pagato il prezzo dell’infortunio.

Il Milan affronta il Napoli con il ballottaggio in attacco ancora irrisolto. Gimenez, tornato a disposizione dopo l’intervento alla caviglia, rappresenta un’alternativa concreta sia a Nkunku che al possibile trio con Leao e Pulisic. La decisione di Allegri dipenderà dalla seduta di allenamento odierna, ma il messicano ha già dimostrato di meritare spazio nel progetto rossonero per il finale di stagione e oltre.