Calciomercato del Milan

Mercato Milan, occhi puntati su due talenti del Real Madrid: i nomi

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Mercato Milan, occhi puntati su due talenti del Real Madrid: i nomi
Allegri sorride in panchina durante una partita del Milan
Allegri sorride in panchina durante una partita del Milan

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Milan sarebbe alla ricerca di profili giovani, talentuosi ma già pronti per essere inseriti in prima squadra. Una strategia chiara, che guarda con particolare attenzione al mercato spagnolo, da sempre ricco di prospetti interessanti.

I due obbiettivi dal Real Madrid

Tra i nomi seguiti spicca quello di Valdepeñas, giovane del Real Madrid che avrebbe attirato l’interesse di diversi club europei, tra cui l’Arsenal. Il Milan osserva la situazione, consapevole della concorrenza ma intenzionato a muoversi con attenzione per un eventuale affondo.

Non solo Valdepeñas: i rossoneri starebbero valutando anche Diego Aguado, altro profilo proveniente dalla cantera del Real Madrid e seguito per rinforzare il reparto difensivo. Sul giocatore ci sarebbero anche Parma e Newcastle, a conferma di un interesse diffuso.

Il Milan, dunque, continua a lavorare su prospetti internazionali, puntando su giovani di qualità da inserire nel progetto tecnico a lungo termine.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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