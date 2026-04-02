Mercato Milan, occhi puntati su due talenti del Real Madrid: i nomi

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Milan sarebbe alla ricerca di profili giovani, talentuosi ma già pronti per essere inseriti in prima squadra. Una strategia chiara, che guarda con particolare attenzione al mercato spagnolo, da sempre ricco di prospetti interessanti.

I due obbiettivi dal Real Madrid

Tra i nomi seguiti spicca quello di Valdepeñas, giovane del Real Madrid che avrebbe attirato l’interesse di diversi club europei, tra cui l’Arsenal. Il Milan osserva la situazione, consapevole della concorrenza ma intenzionato a muoversi con attenzione per un eventuale affondo.

Non solo Valdepeñas: i rossoneri starebbero valutando anche Diego Aguado, altro profilo proveniente dalla cantera del Real Madrid e seguito per rinforzare il reparto difensivo. Sul giocatore ci sarebbero anche Parma e Newcastle, a conferma di un interesse diffuso.

Il Milan, dunque, continua a lavorare su prospetti internazionali, puntando su giovani di qualità da inserire nel progetto tecnico a lungo termine.