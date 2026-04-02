Milan, ci siamo: finalmente pronto il rinnovo per il top player rossonero

Il momento di Fikayo Tomori è estremamente positivo, tornato protagonista sia con il Milan sia con la nazionale inglese. Tomori mancava dall’elenco dei convocati della selezione britannica da tre anni.

Le buone notizie per il centrale non si limitano alla convocazione in nazionale. Il Milan è infatti pronto a blindare Tomori con un nuovo contratto fino al 2030. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.com, l’accordo con l’entourage del giocatore sarebbe ormai a un passo.

Rinnovo Tomori: dettagli e cifre dell’affare

Nel nuovo contratto del difensore è previsto un adeguamento dell’ingaggio: Tomori passera dagli attuali 3,5 milioni a oltre 4 milioni netti a stagione, con bonus legati al rendimento e agli obbiettivi di squadra. Un investimento importante da parte del club rossonero, che vuole premiare la crescita e la continuità mostrata nell’ultimo periodo.

La dirigenza, infatti, considera il giocatore inglese un punto di riferimento del presente e soprattutto del futuro. Il rinnovo ormai imminente è un segnale chiaro: Fikayo Tomori è un pilastro su cui costruire il Milan del futuro. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, ma la strada è ormai tracciata.